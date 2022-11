Oro blanco: el azúcar acumula un incremento de casi el 300%

Comprar artículos para el hogar se ha tornado una verdadera odisea; cada mes, las variaciones inflacionarias generan nuevos obstáculos en los bolsillos. Si bien las actualizaciones se dan indefectiblemente en todos los ámbitos de consumo, el azúcar conforma uno de los productos más asediados por los aumentos. De acuerdo a lo que arrojó un relevamiento de El Diario de la República, corroborado con datos oficiales, acumula subas de hasta el 295,89%.

“Para dar una idea, antes conseguía el pack en los mayoristas entre $700 y $800. Hoy cuesta entre $1.700 y $1.800. Un paquete de primera marca al público tiene un valor estimado de entre $300 y $320. Los incrementos se dan mes a mes y en cada período se generan hasta tres veces”, comentó Emanuel Coria, dueño de un local ubicado sobre calle Buenos Aires, en cercanías a la avenida Juan Gilberto Funes.

De acuerdo a lo que comentó, no hay razones concretas por las subas, o al menos los proveedores no brindan detalles puntuales. Lo cierto es que la sensación es que hay especulación. “No se entiende. En un momento, una reconocida firma vendía únicamente hasta dos packs en cada entrega, no podían vender en más cantidad. Otras distribuidoras hicieron lo mismo. Faltó azúcar durante tres meses, pasó lo mismo con el aceite. Después apareció y ya vino con el aumento”, lamentó.

En la consulta con comerciantes, el testimonio es unánime. Hay quejas en los clientes y la opinión es muy diversa frente a lo que ocurre con otros artículos que también van cuesta arriba, pero que no impactan en el disgusto monetario: sucede que el azúcar es fundamental para los hogares.

Si se observa la evolución estadística del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de San Luis, en octubre del año pasado el segmento Alimentos y bebidas había arrojado una variación del 2,2% mensual. Por entonces, el kilo de azúcar estaba en $85,31%. Para octubre de 2022, el mismo rubro registró un 5,8% mensual y el azúcar trepó a $252,43. Se trata de un incremento total del 295,89%.

Las cifras de noviembre aún no son publicadas, pero los comerciantes calculan nuevos incrementos que, indudablemente, llevarán a los precios a un nuevo hito. “Antes compraba el kilo a $80. Utilizo el producto para hacer diferentes tipos de dulces. Es notable lo que subió en un año, para mí está cerca del 300%. El problema, en mi opinión, está en la logística. Lo trae uno, pasa por otro y cuando llega al consumidor se generan las subas. Así, no me queda otra que aumentar algunas cosas”, comentó Carlos Miranda, un emprendedor que concretaba un reparto en uno de los negocios consultados.

Samuel Cabrera, dueño de un comercio de calle Belgrano, apuntó que cada 30 días registra hasta tres actualizaciones. “No es solo el azúcar, pasa con la gaseosa, la leche o la cerveza. Vienen pequeños incrementos de entre el 5% y el 10% en cada ocasión”, dijo.

Todos los comerciantes consultados expresaron que tratan de no trasladar las subas que en realidad deberían aplicar para estar al día. Buscan cuidar los precios en la medida de lo posible, para preservar a los clientes. Por ahora, los objetivos se anclan en mantener ventas.

En los supermercados hay diferencia. Las primeras marcas se pueden encontrar en $229,90, $227,90 y $250, según el tipo y calidad. Las más económicas rondan los $209. En las despensas, las más caras parten en $300 y las más baratas tienen una base de $250.