El centro de estudiantes, un ancla en la tormenta de la "Remedios Escalada"

B ronca, decepción y hasta miedo, pero también mucha valentía y entereza. Con esas sensaciones viven por estos días los integrantes del centro de estudiantes de la Escuela Nº 29 "Remedios Escalada" los conflictos que salieron a la luz desde que se supo que el regente del secundario es investigado por formar parte de una red de difusión de contenido de abuso sexual infantil.

Los adolescentes asumieron sus funciones hace apenas poco más de un mes y ya les tocó intervenir en un momento álgido, que expone otras falencias del equipo directivo en la conducción de la institución. Con la autorización de sus padres, los menores hablaron con El Diario y manifestaron lo disconformes que están con el manejo de la situación, principalmente por parte de la directora Gabriela Mongano.

"Nuestra preocupación es el bienestar de los alumnos y las alumnas, que no les pase nada. Cuando me enteré que muchas chicas han sufrido abusos, porque me lo contaron personalmente, no lo podía creer, tenía un nudo en la garganta", contó Candela Pecorari, la presidenta del centro.

Porque además de la investigación en curso contra Rubén Adrián Castro, quien también fue docente de Filosofía y luego se convirtió en regente, los chicos aseguran que hubo denuncias internas contra él y que hay más problemas en el establecimiento.

"Hay muchas cosas que tapó la directora, como casos de bullying, por ejemplo", aseguró el secretario Valentín Ripanti. Pecorari agregó: "Me he enterado de millones de situaciones, también de otros profesores a los que no se les ha llamado la atención y siguen dando clases".

Los jóvenes, que asisten a cuarto año, plantearon que no se sienten contenidos por quienes dirigen la institución. Por eso, y a pesar de que llevan poco tiempo en los cargos, consideran que de a poco los otros estudiantes comienzan a ver en ellos un apoyo.

"Con todo lo que pasó, muchos se han unido en una misma causa. Es hermoso, porque toda la escuela se reunió, hicimos las paces y dejamos de lado las peleas", planteó Augusto Magallanes, quien se desempeña como secretario de Bienestar Estudiantil.

Ripanti afirmó que desde el primer día en que asumieron, les explicaron a sus compañeros que ellos no podían aportar soluciones por sí mismos. "Nosotros somos un nexo, un medio para llegar a algo. Lo supieron entender y cada vez más se apoyan en nosotros".

Desde antes de la pandemia, no existía la figura de un centro en la "Remedios Escalada". Este año, el Ministerio de Educación y la Secretaría de las Juventudes promovieron que se formen estos espacios en los establecimientos de la provincia y que se realicen votaciones para elegir representantes.

"No puedo estar más agradecida con ellos porque constantemente me están preguntando cómo estamos, cómo llevamos adelante este momento", expresó Candela.

Castro fue apartado de su cargo de regente, y el Gobierno le inició un sumario administrativo, por lo que no podrá trabajar hasta que su causa no sea esclarecida. Sin embargo, los alumnos agregaron que sienten miedo. Asumen también que muchos estudiantes van a cambiarse de colegio para el próximo ciclo lectivo, por la desconfianza que tienen tanto ellos como sus padres. "Lo único que deseamos es que haya paz, que nos escuchen y que esto no quede en el olvido, porque va a terminar el año y esto no puede quedar en nada", dijeron.

Caos, sentadas, intervención y reuniones

Desde la semana pasada, cuando se conoció la implicación de Castro en la red de abusos, la escuela "Remedios Escalada" no tiene paz.

La primera reacción de tutores y estudiantes fue convocar a una sentada, para reclamar por las denuncias que había en contra del regente antes de que saliera a la luz la investigación federal.

Al día siguiente, volvieron a repetir la medida ante una respuesta de la directora que no terminó por conformar a nadie en la comunidad educativa.

El Ministerio de Educación se hizo presente el viernes y se reunió con el equipo directivo y el centro de estudiantes. Ayer, tuvieron diálogo con docentes y padres. En el medio, destituyeron a Castro de sus funciones.

Redacción / NTV