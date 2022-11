Carmesí presenta su gala de fin de año

La primera vez que Brenda Rosales vio a una bailarina quedó enamorada de sus movimientos. Ese día decidió que el baile era a lo que se iba a dedicar toda su vida. De ese momento pasaron muchos años y la trayectoria de la profesora creció enormemente. Hace cinco que dirige la academia Carmesí, estudio de danzas donde da clases de flamenco, danza contemporánea y recientemente folclore. Para cerrar el año, las y los estudiantes de la academia darán un show, al que llamaron “Revolución”, hoy a las 20 en la sala “Hugo del Carril”, del Centro Cultural Puente Blanco. La entrada cuesta 1.000 pesos y se pueden conseguir de manera online a través de la plataforma de venta de entradas Eventbrite.

Todo el trabajo realizado durante 2022 se condensará en una gala que toda la academia lleva meses elaborando. “Vamos a mostrar todo lo que fuimos avanzando a lo largo de este año y también los bailes que fueron premiados a nivel nacional en las competencias en las que hemos participado. Somos 30 bailarinas y bailarines en escena, es un grupo mixto que va a presentar unas 30 coreografías. Es un espectáculo donde vamos a recibir a todas las familias y la gente que quiera conocer el trabajo que hacemos en nuestra academia”, comentó Brenda.

El nombre “Revolución” para denominar esta nueva gala de fin de año tuvo su relación con la salida de la pandemia. “La llamamos así porque es el primer año que volvemos a trabajar con la disciplina que hacíamos prepandemia, entonces involucramos a las y los chicos desde otro lugar, con otro compromiso y revalorizando el espacio del que tanto tiempo estuvimos lejos. Es un show superpensado y trabajado desde hace varios meses, entonces también es un espectáculo para toda la familia y es interactivo. Estamos realmente muy contentas de llegar a este momento”, sostuvo la directora.

“Al principio daba clases en talleres de escuelas, gracias a un maestro que venía a San Luis. Yo nunca había pensado ser docente de danza, pero justo estaba formándome en otro lado y él me incluyó en su grupo. Después él empezó a viajar y me dejó a cargo. Por la misma necesidad de trabajar desde otro lugar y otras formaciones, me abrí y empecé a hacerlo sola, no para las escuelas, sino más en la formación profesional y así nació Carmesí”, contó Brenda.

La profesora relató que siempre recibió el apoyo de su familia en todo lo que se propuso. “Cuando terminé la escuela me fui a Mendoza a estudiar la Tecnicatura en Danza y después me especialicé en flamenco. De chica empecé con la danza clásica, luego tuve una lesión y continué con la contemporánea. Tuve de maestra a Marina Adorno, con quien incursioné en el folclore, y después, cuando estaba terminando el secundario, decidí estudiar esto profesionalmente como una carrera”, recordó.

Para quienes deseen comenzar en esta apasionante actividad, la academia Carmesí se encuentra en Aristóbulo del Valle y Saavedra, “pero como es difícil de llegar siempre les decimos que nos contacten por las redes, para también informar lo que hacemos, porque por ahí nos relacionan solo con el flamenco y hay otras disciplinas”, afirmó.

DÍA: Miércoles 23 de noviembre

HORA: 20

LUGAR: Sala "Hugo del Carril"

ENTRADA: 1.000 pesos