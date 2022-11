Messi: “Hoy arrancó otro Mundial para nosotros, volvimos a ser lo que somos”

El astro de la Selección Argentina Lionel Messi expresó que “hoy arrancó otro Mundial para nosotros, volvimos a ser lo que somos”, tras el triunfo por 2 a 0 ante México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar.

El capitán del conjunto "albiceleste" reflexionó que “el primer tiempo jugamos como teníamos que jugar, en el segundo nos calmamos, manejamos la pelota y volvimos a ser lo que somos nosotros”, debido a que convirtió el primer gol del partido a los 19 minutos de la segunda parte.

A los 42 minutos, Enzo Fernández volvió a mover el marcador para sellar el triunfo de Argentina y expresó emocionado: “Hoy se me cumplió un sueño: hacer un gol en el Mundial”.

El festejo del 10. Foto: NA.

En tanto, Lio aseguró que se trató de un partido muy complicado, porque México juega bien y es un buen rival. “Sabíamos que hoy había que ganar, que hoy arrancaba otro Mundial para nosotros”, sumó.

El próximo rival de la Selección es Polonia, en un partido que se jugará el miércoles. “No podemos bajar los brazos ahora. Ahora es esto. Nosotros lo pusimos así, tenemos todas finales, no podemos errar y la respuesta de la gente sabíamos que iba a ser así”, indicó Messi.

Messi se mostró agradecido con los hinchas. Foto: NA.

Respecto a su estado físico, dijo que siempre estuvo bien y que no tenía nada en su tobillo. “No sé por qué se dijeron tantas cosas: se hablaba del tobillo y no tenía nada. Parece a propósito, porque sobre el final del primer partido me lo doblé. Entrené a la par del grupo”, aseguró.

Y remarcó que los hinchas deben seguir confiando: “Nosotros cumplimos, llevamos mucho tiempo de la mano y es mejor que sea así”.

SD.