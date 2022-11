Signorini: "La seguidilla de lesiones es por culpa de lo apretado que son los calendarios"

Fernando Signorini es palabra autorizada para hablar de la Selección. Estuvo en los mundiales de 1986, 1990, 1994 y 2010. En los tres primeros como entrenador personal de Diego Armando Maradona, y en el último como profe de la Selección que dirigía Diego. En esa última cita se dio el lujo de trabajar también con Messi. Un privilegiado.

"La seguidilla de las lesiones es por culpa de lo apretado que son los calendarios. Los futbolistas llegan mal desde lo físico, y no solo de Argentina, ya hay verificados 70 jugadores que hubieran formado parte de los planteles y no pueden estar por diversos tipos de lesiones, que son fundamentalmente a causa de lo apretado que son los calendarios y del poco tiempo que hay de recuperación entre la finalización de los torneos y el comienzo del Mundial", comenzó diciendo el profe.

Frontal. El profe atendió a El Diario de la República y dejó varios títulos. Habló de todo y no se guardo absolutamente nada.

Asegura que la labor de un preparador en un Mundial y en estas circunstancias es prácticamente nulo. "Si hay algo que tiene que hacer el jugador es recuperar y descansar. El entrenamiento consta de esas dos grandes partes: el esfuerzo para producir adaptación y costumbre a los mismos jugadores, y el descanso. En estos momentos hay que privilegiar el descanso, así que el trabajo importante será de los recuperadores y de los miembros del cuerpo técnico. El preparador físico no tiene nada que hacer", aseguró en la charla que tuvo con El Diario de la República.

Pura pasión

Signorini es un apasionado de todo lo que hace. Le pone mucha energía a cada proyecto que encara. Si bien es cierto tiene experiencia en cuatro mundiales, no se relaja y quiere siempre más.

A sus 71 años, vive el deporte con mucha pasión. Parece que no tiene tiempo ni para relajarse. Cuando se le consultó cómo encarará el partido la Selección ante México, no dudó en afirmar: "Es un misterio. No se sabe cómo van a

reaccionar desde el punto de vista físico y anímico, después de una derrota inesperada y ahora con la obligación de ganar, así que bueno será otra vez el misterio que rodea al fútbol. Pero estoy seguro que más allá del resultado, los jugadores y el cuerpo técnico harán lo máximo para hacer las cosas bien, aunque les salgan mal, porque nadie más interesados que ellos en seguir adelante y meterse en la próxima instancia del Mundial".



El partido de hoy es una final. No hay más margen de error. Hay que ganar para no depender de nadie. El empate hace que tenga que sacar muchas cuentas. Y la derrota lo deja al margen de la competencia. Pero más allá del choque ante México, Signorini no está conforme con Qatar 2022. "A mí en lo personal este Mundial no me produce absolutamente nada, por los hechos sucedidos: la muerte de los 6.500 obreros, la corrupción con la que fue otorgada la sede a Qatar, el hecho de que en el país no se respetan los derechos humanos, se crucifica a la mujer. Por todo eso y por todo el mamarracho que inventó la FIFA de hacer jugar en este momento de los torneos, sinceramente no me ocupa ni me preocupa", cerró.

Frontal como siempre, el profe no se guarda nada. Fue crítico con la sede elegida y lo hace saber cada vez que se lo consultan.



Es un laburante. Las hojas del almanaque caen, pero Signorini no les hace caso y sigue encarando proyectos como la Escuela de Entrenamiento de César Luis Menotti; además, recorre el país para brindar charlas y capacitaciones. Es un libro abierto. Un hombre capaz que no tiene inconvenientes para brindar sus conocimientos.

En la previa de Argentina-México, el profe Signorini dio su punto de vista y le pegó duro a la dirigencia que maneja los calendarios sentados cómodamente detrás de un escritorio.

