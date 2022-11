Sandy García presentó la muestra “Algo de mí”

Todo empezó sin querer y de casualidad. Sandy García trabajaba como maestranza en el Instituto de Formación Docente Continua en Villa Mercedes y en sus ratos libres se sentaba con un pequeño trozo de papel y una lapicera a dibujar formas que la distraían y aliviaban mentalmente de la tarea diaria. Sin saberlo aún, Sandy tenía un talento innato y no faltaría mucho para que alguien lo notara. Varios años después, la artista visual cuenta con un arsenal de obras distribuidas en diferentes espacios y ahora es parte del ciclo Galería de Arte en el Molino, que se desarrolla en el Molino Fénix, donde presentó su muestra “Algo de mí”, que estará disponible hasta el 8 de diciembre. La entrada es libre y gratuita, y las obras están a la venta.

En más de 20 obras, Sandy muestra las diferentes técnicas que utiliza para crear su arte, como el collage, las pinturas en acrílico, otras realizadas con tintas recicladas que ella misma fabricó y la intervención de muebles recuperados y remeras con diseños exclusivos, todo a la venta. “Algo de mí refiere a todo lo que soy. Para mí es muy gratificante poder ser parte de este ciclo de arte”, expresó la artista visual.

“Mi inicio en el arte fue bastante insólito. Hace bastantes años pertenecía al Plan de Inclusión y empecé a trabajar como maestranza en el IFDC. Ahí está el Profesorado en Artes Visuales y en Música, entre otros, y en la media hora de descanso que tenía siempre me llevaba mis papelitos para hacer mis dibujos. Entonces, una profesora de Artes Visuales se acerca y me pide si podía llevar mis dibujos a la oficina de profesores. Por supuesto le dije que sí y se lo llevó; al rato viene con dos profes más y ahí, en ese instante, me ofrecen hacer una muestra en el IFDC. Yo les dije que no era artista plástica y ellos me dijeron que ya lo sabían, pero que lo que dibujaba no lo hacía nadie en San Luis, era todo zentangle. Resulta que yo no sabía que lo que hacía tenía un nombre, no tenía ni idea, lo hacía desde siempre, en papelitos y cosas chiquitas. Ahora me especializo en esta técnica”, recordó Sandy.

El zentagle es una técnica lineal muy interesante, genuina y que nadie puede copiar. Ni siquiera yo.

El zentangle es una técnica artística en la que se realizan imágenes a través de patrones. Su nombre proviene de las palabras zen, que significa meditación, y tangle, que es garabato. Esta técnica tiene la particularidad de conseguir la calma en quien la realiza e incluso en quien la observa. “En ese momento solo tenía papelitos y cosas en cuadernos, y ellos me estaban hablando de una muestra importante; en tres meses hice 40 obras, me lo tomé muy en serio y así fue mi primera muestra. Ellos me enseñaron a montarla y así empecé”, contó.

“El zentangle se trabaja a partir de patrones que son infinitos; hay millones creados y otros más que podés crear vos. Es una técnica lineal y muy interesante, es muy genuina, nadie puede copiar una obra de zentangle, ni siquiera yo. Si a mí una persona me dice ‘haceme este mismo cuadro’ yo no lo puedo repetir. Eso es muy interesante, está todo hecho a mano con fibrones indelebles de tres puntas: gruesa, media y fina, y es un trabajazo”, explicó.

Después de trabajar en el IFDC, Sandy pidió el pase al Programa Pinta San Luis. Allí estuvo un par de años más y llegó a ganar un concurso de murales. Hizo uno en la excárcel de mujeres en Villa Mercedes, al que le puso “Fragmentada, decide, otorga o niega” y que además tuvo una intervención del gobernador, Alberto Rodríguez Saá. Al poco tiempo decidió dejar el Plan de Inclusión y ahora dicta dos talleres en la Casa de la Cultura: uno que se llama “Arte visionario”, que es de zentangle, y otro llamado “Por amor al arte”, donde da todas las técnicas.

