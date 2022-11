Revisaron lunares de unos 150 pacientes en el Policlínico

El Ministerio de Salud de la Provincia realizó una jornada de prevención de cáncer de piel en el Policlínico Regional a la que asistieron unas 150 personas. La población tuvo la posibilidad de verificar si sus lunares son malignos o no. Aconsejan tomar medidas preventivas ante la llegada del verano y la exposición al sol.

“El objetivo de la campaña es enseñarle a la población a realizar el autoexamen de sus lunares. Nos tenemos que fijar la regla del A, B, C, D y E. La primera letra es de asimetría, hay que observar el lunar y ver si es parejito, de colores homogéneos o si están medios raros. La B corresponde a los bordes; si no son regulares deben llamar la atención. La C es del color, porque cuando el lunar tiene múltiples colores es importante observar. La D es de diámetro, cuando es de más de medio centímetro hay que verificarlo. Por último, debe verse la evolución, si hemos notado algún cambio en el último tiempo en el lunar”, explicó la doctora María Noelia Bau, quien desarrolló la propuesta (el martes y ayer) junto con la médica María del Sol Lacerda.

El lunar puede ser sospechoso si cumple con uno o más de estos criterios, por lo que en estos casos debe ser verificado por un médico en un control dermatológico, dado que el 90% de los casos de cáncer de piel pueden ser tratados si se detectan a tiempo.

90% de los casos de cáncer de piel pueden ser tratados si se detectan a tiempo. Si se descubrieran lunares malignos, se programa una cirugía.

“Sugerimos el control dos veces al año, uno previo al verano y otro posterior”, indicó la especialista. A su vez, recomendó seguir siempre las medidas de cuidado frente al sol, especialmente en la época veraniega.

“Hay que usar el protector solar todos los días del año y renovarlo cada tres horas; con un factor de protección 50 en adelante es suficiente. Además de intentar agregar alguna otra medida de cuidado como, por ejemplo, respetar la sombra: si tenemos que caminar o hacer actividades al aire libre hacerlo debajo de los árboles, de un techo, de una sombrilla o de un gazebo”, recomendó Bau.

El cáncer de piel es el tipo más común de los cánceres en el ser humano. El daño solar es acumulable, las exposiciones a largo plazo producen envejecimiento prematuro, lesiones precancerosas y cáncer de piel. Además, hay otras causas como exponerse a rayos X, presencia de cicatrices por quemaduras severas, exposición ambiental al arsénico y antecedentes familiares.

Afirman que en el verano hay que utilizar ropa de mangas largas con filtros ultravioletas.

Bau subrayó que hay lunares que pueden parecer benignos, pero necesitan un seguimiento para ver su evolución.

“Otra medida con respecto a la exposición solar, además del protector solar y la sombra, es intentar usar ropa de mangas largas cuando estemos al sol, si se puede prendas con filtros ultravioleta. Lo mismo que los lentes de sol: que los vidrios tengan filtros. Hay que hacer los controles anuales o semestrales con el dermatólogo”, aconsejó.

Con respecto al uso de camas solares, recibir diez o más sesiones al año de bronceado artificial contribuye al riesgo de cáncer de piel.

Sobre las consultas al dermatólogo, Bau explicó que los profesionales realizan visualizaciones con instrumentos especializados.

“Tenemos un aparato que se llama dermatoscopio que es una especie de algo intermedio entre una lupa y un microscopio, que nos permite ver un poquito más en profundidad las lesiones y en función de cómo está su pigmento, o sea, el color, los vasitos o los capilares que tiene, nos da algunos signos con los cuales podemos sospechar si puede ser mala o buena”, detalló.

En el caso de que un especialista vea que el lunar puede ser maligno, se designa un nuevo turno para control y se programa una cirugía para sacar la lesión, posteriormente analizarla y ver los resultados, precisó Bau.

Sobre la campaña, manifestó que tuvo una muy buena respuesta y convocatoria. A su vez, dijo que continuarán con este tipo de jornadas de manera anual.

“Creemos de vital importancia generar estos espacios para la salud de nuestra población y poder concientizar sobre estas enfermedades y su prevención”, concluyó la doctora.

Redacción/MGE