Advierten por estafas realizadas en inmobiliarias no registradas

Desde el sector inmobiliario aseguran que en la provincia hay emprendimientos que desarrollan actividades al margen de la ley, lo cual implica huecos de inseguridad jurídica para los clientes. Por eso, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis trabaja en una campaña de fiscalización que busca regularizar este escenario. Sostienen que reciben al menos entre dos o tres denuncias por mes por irregularidades.

“Asumimos en mayo y tomamos el compromiso, no solo con la sociedad, sino con nuestros matriculados, de exigir que todas las inmobiliarias que funcionen en el territorio puntano tengan martilleros responsables”, expresó Bruno Scanferlato, secretario de Actas y miembro del Consejo Directivo del colegio.

Según explicó, el ejercicio de las oficinas de bienes bajo la órbita legal demanda que las firmas cuenten con un socio que sea martillero matriculado; en su defecto, el dueño de la empresa tiene que registrar este requisito. Para ello, las autoridades ejercen diversos convenios con las municipalidades para que, conjuntamente, se exija que a la hora de hacer habilitaciones comerciales que opere un profesional matriculado (no basta que sea martillero, tiene que estar registrado debidamente en la institución).

Para concretar diferentes consultas o evacuar dudas sobre la temática, en la página web https://cmcpsanluis.com/ están disponibles las vías de contacto con las diferentes sedes de la institución.

El cumplimiento de las disposiciones normativas genera seguridad jurídica, afirman. Si una persona tiene un inconveniente a instancias de transacciones en inmobiliarias habilitadas, podrá manifestarlo a las autoridades del colegio y este tomará las medidas que correspondan. De lo contrario, llegar a una respuesta será una tarea difícil.

“Permanentemente recibimos denuncias por operaciones de este tipo, pero solo tenemos competencia con los matriculados. Los reclamos no sirven de nada en nuestra institución para los lugares que no están regulados”, advirtió Scanferlato.

“El colegio recibe denuncias, sobre todo relacionadas a situaciones de estafa. Gracias a Dios no tenemos matriculados afectados. Nosotros les explicamos a las víctimas que si no operaron con un martillero regulado, no podemos intervenir. En esos casos deben hacer las presentaciones correspondientes en el fuero Civil de la Justicia”, añadió.

Campaña de fiscalización

Desde el colegio buscan educar a la sociedad para que siempre determinen que los sitios inmobiliarios con los que harán interacción cuenten con un martillero matriculado para un respaldo jurídico concreto. En ese sentido, desarrollan un proceso de fiscalización para identificar cuáles son los espacios que trabajan fuera de la ley y en qué condiciones disponen sus actividades, para regularizarlos e identificar incumplimientos.

“Hemos creado dentro de la web del colegio un orden con todas las inmobiliarias habilitadas y fiscalizadas. Es un compromiso del matriculado frente a la sociedad decir ‘este es mi logo, este es el martillero que está al frente de las operaciones’”, remarcó Scanferlato.

Por último, apuntó que frente a cualquier duda lo elemental es consultar ante el colegio, que tiene sedes en San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo.

Redacción/MGE