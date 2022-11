La feria de moda circular tuvo gran convocatoria

Ventajas. Las prendas en general no superaban los 1.200 pesos. Los vecinos celebraron la nueva propuesta. Foto: Inés Cobarrubia.

En la tarde del viernes se realizó en el Paseo del Padre la primera feria de moda circular organizada por la Municipalidad de San Luis. Con el objetivo de reutilizar la indumentaria que no se usa o que está fuera de temporada, la Dirección de Gestión de Proyectos Sostenibles, a cargo de Belén Bravo, abrió la posibilidad para que los vecinos se sumaran a la novedosa iniciativa. “Fue una convocatoria a través de las redes de la Secretaría de Medio Ambiente para que las personas que tuvieran prendas en condiciones pudieran venderlas y así generar un ingreso extra”, dijo.

Matilda, una de las mujeres que llegó con su ropa al Paseo del Padre, se mostró entusiasmada y conforme por la iniciativa. “Es buenísimo tener este lugar y propiciado por la Municipalidad; además de generar un ingreso también es una forma de colaborar con el ambiente y con quien no cuenta con mucho dinero para comprar ropa de temporada”, dijo.

La vestimenta disponible iba desde calzado hasta ropa de abrigo, pasando por prendas para niños y niñas, ropa deportiva y accesorios. Todo en un excelente estado y con una selección acorde a la iniciativa. “Les pedimos a los feriantes que seleccionaran lo mejor”, sostuvo Bravo.

Los vecinos que acudieron lo hicieron entusiasmados por la posibilidad de conseguir alguna prenda que se adecuara a sus gustos y con un precio accesible. “La verdad es que es algo interesante; buscando y revolviendo se consiguen cosas muy lindas y con buenos precios”, dijo Valentina, una señora que llegó junto a sus nietos para dar un paseo y terminó haciendo un verdadero “tour de compras”.

Los precios invitaban a llevarse algo para el placard. Prendas que en otros lugares no bajan de los $4.000, se podían conseguir por no más de $700. “Es una oportunidad, sobre todo para comprar ropa para los chicos, que crecen un montón y no se justifica gastar tanto”, refirió Claudia.

Pero la jornada no fue solo una invitación al ahorro y a la conciencia ecológica: también hubo propuestas musicales a cargo de las bandas Decires Cuyanos y Electrocuyo. Además, los curiosos que se arrimaron a disfrutar de una tarde espléndida desde el punto de vista climático también pudieron aprovechar para gozar de un refrigerio y una comida en los distintos puestos gastronómicos.

También en coordinación con la Comuna, se instaló un stand del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Allí, referentes de la institución repartieron folletos y divulgaron las acciones que llevan adelante.

Por último, la directora de Gestión de Proyectos Sostenibles aseguró que “habrá nuevas ediciones de esta feria circular, así que a los que quieran sumarse que estén atentos a las redes de la Secretaría y de la Municipalidad”, concluyó.