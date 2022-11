Una interna al rojo vivo

No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso”. La frase que le disparó Patricia Bullrich a Felipe Miguel, funcionario del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, desató el último capítulo de la feroz interna que atraviesa Juntos por el Cambio. El destinatario primero pensó que era un chiste; después cayó en la cuenta de que la cosa, la amenaza, iba en serio.

El episodio ocurrió durante la presentación del libro “Para qué” de Mauricio Macri, el pasado 25 de octubre. Pero el video que muestra el fuerte cruce se viralizó después. Y generó un intenso ida y vuelta.

Miguel respondió casi de inmediato: “Las amenazas y la violencia son inaceptables”. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que “Patricia debe parar en función del conjunto”.

Bullrich redobló la apuesta y se negó a pedir perdón. “¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo? Cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”.

Macri defendió a su exministra y “precandidata bendecida” al restarle importancia al entredicho. “Son conflictos lógicos entre seres humanos”, dijo.

Y Bullrich, lejos de pacificar la cosa, echó más nafta al fuego. “Si hay un debate, que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar”, dijo por Radio Rivadavia.

La interna está que arde. Y falta menos de un año para las elecciones.