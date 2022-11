El intendente que desafía públicamente y quiere debatir

“Claudio te invito a un debate público para que discutamos esas ideas y veamos lo que vos y tu banda hicieron y lo que hemos hecho nosotros y nuestro futuro. Debato donde quieras, te paso mi número así coordinamos…”. Con ese desafiante mensaje en Twitter el intendente de La Toma, Ernesto Nader Ali, cruzó al diputado nacional Claudio Poggi a comienzos de semana, lo que dejó mucha tela para cortar.

Pongamos en contexto la frase. El “Pipi” contraatacó una publicación que hizo el propio exsenador nacional —mandato incumplido— en la red del pajarito horas antes, en la que difundió un par de imágenes de “una reunión de trabajo con la dirigencia partidaria” de Avanzar en la localidad que conduce el dirigente justicialista. Y lo que hizo explotar al nacido y criado en La Toma fue que Poggi posteó “…se realizó un diagnóstico de la decadente realidad social que vive el pueblo. Todos nos comprometimos para que nuestra capital del Mármol Ónix retome la senda de progreso!!”.

El intendente la siguió en declaraciones radiales. “Poggi no se acerca a La Toma después de la nefasta entrega de viviendas mal construidas a madres solteras. Me encantaría salir a caminar con él y que veamos qué le dice la gente y qué me dice a mí. Que elija el barrio por donde quiera caminar”, dijo en Lafinur FM para agregarle más picante al reto.

“Estamos ocupados en la gestión, pero hay cosas que me superan y las tengo que contestar, aunque no debería. Sé que no debería molestarme de quién viene, pero la mentira y la traición tienen un límite. No podés venir a decir que venís a soñar en La Toma si lo único que hiciste en La Toma fue un desastre… y lo probaste, lo viste. Tuviste cuatro años para cambiar la historia de La Toma y no la cambiaste, al contrario la agravaste”, expresó con contundencia.

Ali está convencido de que Poggi no aceptará el desafío. “Es un tipo que no debate con nadie ni va a internas nunca, tiene un personalismo muy importante”, sostuvo en referencia a la férrea oposición del dirigente de Juntos por el Cambio a la aplicación de la Ley de Lemas en la provincia y a su afán desmedido por encabezar una lista cada dos años que lo hizo incumplir la norma local que en la última elección estableció a las mujeres como cabeza de lista para todos los cargos en disputa.