La imperiosa necesidad de distinguir la realidad y la ficción

"Ante los hechos de público conocimiento y la enorme repercusión que ha tomado la nueva serie realizada por Guillermo Francella que habla de nuestra profesión, queremos expresar nuestro total repudio tanto a él como a la producción de esta ficción producida por la plataforma Star+, que nos ha provocado un enorme malestar.

No nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción y es por eso que junto a la agrupación que conformamos hemos decidido salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados.

Por estos días y después de haber sufrido distintas cosas en nuestra vida cotidiana por esta serie, queremos decirles a todos que nuestro oficio no tiene absolutamente nada que ver con lo que se cuenta y con las actitudes que interpreta el actor mencionado que hasta acá lo respetábamos como trabajador.

No vamos a permitir bajo ningún punto de vista que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto por un prejuicio falsamente impuesto por este cuento nefasto que solo fue creado para atacarnos brutalmente.

Extendemos nuestro abrazo a cada colega y solicitamos las disculpas públicas de esta serie que nunca debió hacerse bajo estas condiciones, y por último queremos aclarar que este grupo de personas no pertenece a ningún sindicato, ya que actuamos de manera independiente”.

El texto anterior es el contenido de un comunicado de una agrupación independiente de encargados de edificios.

El mencionado actor respondió: “La única respuesta es que es ficción, todos sabemos que es ficción”. Y aseguró que el objetivo de la serie no es juzgar: “Se sintieron tocados, pero bajo ningún punto de vista quisimos faltarle el respeto a nadie”. “Habla un poco de la mediocridad intelectual, de la falta de criterio absoluto para razonar una propuesta de ficción”, concluyó.

Por si no queda claro, se está difundiendo una serie. Su protagonista es el encargado de un edificio. Como a una agrupación de encargados no le gustó el contenido de la misma, y mucho menos la conducta de su colega en la ficción, emitió el comunicado anterior. Cuesta mucho comprender la cuestión y sobre todo la interpretación de esta organización. Pareciera que tanto parloteo y tanta parodia televisiva han desvirtuado el concepto de una ficción. Un autor, un guionista o un director, no pretenden a través de sus personajes representar a quienes desempeñan en la vida real tal o cual función. Si así fuera, la literatura y el cine, a lo largo de toda su historia, deberían haber recibido miles de estas misivas. ¿Bajo qué criterio se juzgaría a todos los encargados de edificios por lo que haga este personaje? La ficción va por un lado y la realidad absolutamente por otro. En los libros y en las pantallas hay dentistas perversos, profesores permisivos, políticos demagogos, empresarios corruptos, padres violentos, soldados temerosos y, hasta ahora, a nadie se le había ocurrido juzgar a los dentistas, a los profesores, a los políticos, a los empresarios, a los padres o a los soldados por el accionar de estos personajes. Ni siquiera la serie pretende basarse en hechos reales. Incluso, si así fuera, no deja de ser una mirada artística, absolutamente opinable desde ese ángulo. Pero ni aun en el supuesto de basarse en hechos reales cabría el cargo que se le formula. Es más, la reciente película nacional “Argentina, 1985”, también objetada por algunos, en tanto según su observación debió mostrar esto o aquello, u obviar esto o lo otro, no deja de ser una mirada particular sobre un suceso histórico. Aún cuando se admite basada en hechos reales. Un director de cine es un artista que presenta una obra que lleva su firma. Y luego cosechará críticas y elogios sobre su realización artística. Lo demás corre por cuenta de las sesgadas conclusiones de cada espectador.

¿O habrá gente que, a partir de esta serie, empezó a mirar distinto al encargado de su edificio? Sería un menudo disparate.