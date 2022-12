Insólita apuesta entre Messi y el arquero de Polonia en el penal

El arquero de la Selección de Polonia, Wojciech Szczesny, contó la apuesta que jugó con Lionel Messi antes de que se ejecute el penal que, finalmente, le terminó atajando al jugador rosarino.

"Hablamos antes del penal y le dije que le apostaba 100 euros a que el árbitro no lo iba a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi", señaló, entre risas, Szczesny.

El penal cobrado por el árbitro Danny Makkelie tardó en ser confirmado, ya que, el juez no había sancionado falta contra el capitán de la Selección argentina, pero, minutos después, fue llamado por el VAR y allí convalidó la pena máxima.

Mientras el árbitro estaba mirando la falta en el VAR, Messi y Szczesny dialogaron en el campo de juego acerca del penal y es en ese momento donde decidieron hacer la famosa apuesta.

El arquero apostó que no lo cobraba, mientras que Messi sí y el argentino tuvo la razón. Pese a que el árbitro dio el penal, Szczesny se mentalizó y, en una gran atajada, le tapó el tiro al capitán de la Selección nacional y le negó al equipo dirigido por Lionel Scaloni obtener una victoria parcial antes del cierre del primer tiempo.

Lo curioso es que cuando le consultaron al arquero polaco si le iba a dar la plata de la apuesta a Messi sostuvo: "No me importa en este momento. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero".

Redacción/MGE