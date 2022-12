Solo por hoy: exposición de pesebres en la Alianza Francesa

Como parte de la conmemoración por sus 75 años, la Alianza Francesa de San Luis desarrolló una serie de actividades culturales a lo largo del año y culminó los festejos con una exposición de pesebres de todo el mundo. Los más de 200 belenes pertenecen a cinco mujeres a las cuales une tanto la afición por este tipo de piezas de arte como una entrañable amistad. La exhibición estará disponible hasta hoy desde las 9 hasta las 12 y se podrá visitar en Chacabuco 634, en el coqueto edificio de la Alianza Francesa. La entrada es libre y gratuita.

La representación a través de figuras de diferentes materiales del nacimiento de Jesucristo es una tradición que se realiza en todo el mundo. Así lo demuestra la vasta colección de pesebres de Susana Aregger, Liliana Fernández, Cristina Salvatore, Mirtha Funes y Rosa Gil, quienes tienen piezas de Rusia, Croacia, Italia, Francia, España, México, Colombia y Argentina, entre otros países y regiones del globo.

“Con esta exposición cerramos los festejos por los 75 años de la institución y la hicimos pensando en el espíritu navideño y lo que implica este fin de año. Hay pesebres de todo el mundo de las colecciones privadas de estas cinco mujeres que fueron quienes prepararon toda la exhibición”, comentó a etc. la directora de la institución, Anina Greco.

En diferentes materiales como porcelana, madera, vidrio e hilo, otros pintados por artistas puntanos y algunas láminas de pintores muy reconocidos del Renacimiento, las diferentes formas de representar el nacimiento de Jesús confluyen en una única galería. “Nos pareció una muy buena idea traer nuestras colecciones para que el público de San Luis pueda verlas, en especial los niños”, expresó Susana, dueña de varias piezas especiales que se muestran en el lugar.

“Siempre me gustó coleccionar cositas en miniatura. Un día me regalaron un pequeño pesebrito y paseando por algún lugar los vi y me compré otro. Así fui incrementando la colección", dijo la mujer que cuenta con 80 representaciones de Italia, Colombia, México y Costa Rica. Algunos de los pesebres se los regaló Salvatore, otra de las expositoras.

Las mujeres se ayudan mutuamente y cada vez que alguna viaja al extranjero trae belenes para regalar a las demás, y en diferentes formatos. “Tengo un monedero —con el pesebre bordado— que me lo regaló Cristina y es de Italia”, agregó Susana.

La colección también alcanzó a la Argentina y varias de las estatuillas son de Jujuy, Mar del Plata y Salta. Por supuesto que también hay representaciones hechas en la provincia. “Hay dos que son de Potrero de los Funes y otro de la Villa de la Quebrada”, dijeron las coleccionistas.

Otras de las figuras que las mujeres destacaron son los santons, estatuillas de arcilla típicas de la región de Provenza, al sur de Francia, que representan la Navidad, pero con otro tipo de personajes más comunes de la vida cotidiana en esa zona de Europa.