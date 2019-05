La Alianza Francesa tuvo su maratón creativa

Nada opacó el desarrollo de la jornada con los artistas que participaron de la decimotercera edición de la “Maratón de la Creación”, organizada por la Alianza Francesa en San Luis y Villa Mercedes. Ni el temprano viento fresco de las 11 de la mañana del sábado, al comienzo de la cita anual, ni la leve llovizna que apareció durante la siesta, ni la brisa fría de las 17, cuando finalizó el encuentro.

La consigna era que los artistas no iban al edificio de la Alianza a exponer sino a crear, según dijo la directora de la Alianza Francesa San Luis, Elizabeth Lis Viglione Larramendi. La reunión no fue una competencia para llevar productos terminados sino la excusa para juntarse y disfrutar porque el que no terminó su proyecto esa tarde, se llevó su obra para entregarla antes de la exhibición general, que será el mes que viene.

Entre los más de treinta creadores puntanos que se juntaron, las disciplinas que se observaron fueron trabajos con jeroglíficos dibujados, bordados en telas con roturas precisas, pacientes mosaiquismos con azulejos de pétalos y hojas, poesías inspiradas y, en su mayoría, la pintura en todos los estilos y colores. La reconocida Nora López, por caso, recreó “Reminiscencias", de Salvador Dalí en formato impresionista figurativo. El ejemplo opuesto es el de la novel Rocío Ortiz, estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales en UNCuyo hace dos años, pero que participó en las últimas cuatro ediciones del encuentro.

Los cálculos indican que dos temporadas antes de encarar la carrera universitaria (de la que le faltan tres años), a la joven le atraía pintar. “Siempre me gustó el arte y hace tiempo que quería dedicarme más”, contó Rocío, quien aprovechó la escapada de fin de semana para visitar a la familia y también dejar su marca. “La ‘Maratón’ me ayudó a tener certificados y conocer a otros artistas”, detalló mientras terminaba un óleo surrealista, sin nombre.

Varios participantes dejaron el establecimiento una vez finalizada la faena, pero otros siguieron a la par de los que tenían una misión más compleja (como cuadros de gran envergadura) y les hicieron compañía con palabras, risas y mates. Con melodías en el aire de ‘chansons francesas’ como banda de sonido, otros optaron por sus canciones favoritas y sus celulares fueron los difusores sonoros.

A cada rato se chequeaban los likes a las fotos y videos para viralizarlo en las redes sociales de las páginas oficiales de las dos sucursales de la academia europea en la provincia, en la capital y su par mercedina. “Nos comunicamos por Skype con la gente de Mercedes y nos ponemos al día con las novedades”, expuso Lis.

Aunque los participantes asistieron con ideas preconcebidas, tal vez las imágenes de los afiches y posters alusivos en las paredes del instituto pudieron agilizar la imaginación. La gran sorpresa fue, al finalizar la tarde, que nadie se inspiró en la desgracia de la Catedral de Notre Dame. “Tal vez sea demasiado pronto para tratar el tema”, comentó solemne Elizabeth.

Con la camaradería a pleno, hubo perspectivas distintas a pesar que el origen del encuentro sea uno en particular. “Es bueno todo esto”, dijo Viglione sobre la reunión mientras su palma recorría el salón y los artistas, “porque es un espacio autogestionado y nos gusta realizar actividades culturales”.

A mediatarde, durante una pausa merecida, el aroma a café se apoderó del ambiente y por un instante la fragancia de la oscura infusión cubrió el encerrado olor a acetato y resina reinante.

“Lo lindo es cuando se nota que hubo un eco”, resaltó Viglione, contenta con la respuesta anual. “Eso nos da una gran satisfacción”, concluyó la directora, al frente de una reunión que cada año reúne a los interesados en difundir la cultura gala en igualdad y fraternidad, pero por sobre todo, con libertad.