Messi: "La final del domingo será mi último partido en un Mundial"

Masticaba chicle, estaba contento, quizás ilusionado antes de la conferencia de prensa. El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, reconoció que luego 35 años este domingo jugará su último partido en un Mundial de Fútbol.

“Estoy orgulloso de poder terminar mi viaje mundialista jugando esta final. Es emocionante lo que estoy viviendo. El domingo será mi último partido en un Mundial”, sentenció.

El capitán del seleccionado argentino argumentó que “pasarán muchos años hasta el próximo torneo”, lo que le hace pensar que “no pueda hacerlo”. “Así que espero poder terminar de la mejor manera”, deseó.

Este domingo a las 12 Argentina espera rival: esta tarde juegan Marruecos y Francia.

“Estoy disfrutando mucho todo. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Hemos hecho un gran sacrificio. El último partido que jugamos (ante Países Bajos, por los cuartos de final) fue con prórroga. Estábamos cansados, pero el grupo agarró fuerza. Estoy muy feliz, a lo largo de esta Copa del Mundo me he divertido mucho y, por suerte, pude ayudar al grupo a conseguirlo”, sostuvo.

MAM.