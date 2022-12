Le dieron 9 años de cárcel por abusar a la hija de su expareja

Hasta último momento, la defensa de José Aníbal Díaz sostuvo su inocencia y dijo que la acusación en su contra era falsa; para el fiscal de Juicio, en cambio, el delito estuvo más que probado y sostuvo el pedido de pena del fiscal de Instrucción a 15 años de cárcel. Con fuertes cuestionamientos a los peritos que intervinieron en el caso de por medio, el tribunal finalmente condenó al hombre a 9 años de cárcel por haber abusado de la hija de su pareja en Quines, en 2009. Sí fue absuelto por otra acusación: haber desobedecido una orden de restricción en 2021.

El debate oral comenzó a fines de noviembre, tuvo dos audiencias y su final se dilató por problemas de salud de uno de los abogados del imputado. Esta semana, el fiscal de Juicio Fernando Rodríguez y Karina Mantelli, quien asistió a Díaz, finalmente brindaron sus alegatos ante el tribunal presidido por Hugo Saá Petrino e integrado por Adriana Lucero Alfonso y Fernando de Viana.

Rodríguez, el primero en hablar, pidió no valorar la declaración del hombre teniendo en cuenta que incurrió en varias contradicciones con otros testimonios y mencionó jurisprudencia para pedir que la defensa no introdujera en sus alegatos cuestiones que se resolvieron en las preliminares del debate, en referencia a un planteo de prescripción de la causa.

Como ya ha mencionado en otros alegatos por delitos de índole sexual, el funcionario pidió a los jueces flexibilizar el criterio de valoración de las pruebas, sobre todo del relato de la víctima, atento a convenciones internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional, y dijo que el testimonio de la joven fue de una trascendencia vital, más cuando no hubo pruebas que lo desvirtuaran.

Citó las declaraciones de la víctima y de su madre, las primeras en hablar en el inicio del plenario, y dijo que en los dichos de la primera no hubo una sola fisura si se los contrasta con el de los profesionales que intervinieron en la investigación. También mencionó los testimonios de un tío y de una compañera de escuela de la joven abusada, y de dos psicólogas: una del Hospital de Quines, quien habló de un trauma muy grande y a quien la joven le dio detalles de los hechos, y de la licenciada Verónica Pereira Quiroga del cuerpo profesional forense de Tribunales, quien realizó una pericia y determinó que la víctima sufría de dificultad para expresarse, ansiedad y ataques de pánico.

Al final, pidió 15 años por el delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el daño causado a la salud mental de la víctima y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente”.

“Esto es un invento”

A su turno, Mantelli hizo una férrea defensa de Díaz y sostuvo que no hubiese aceptado el caso sin el firme convencimiento de su inocencia. “El delito no existió porque no está probado, y si lo estuviera, está prescripto”, dijo, y agregó que “no podemos permitir llegar a esta instancia (de juicio) con delitos inventados”.

Cuestionó cada uno de los testimonios mencionados por Rodríguez. Por ejemplo, que a 12 años de ocurrido el hecho ni el tío ni la compañera de colegio mencionados hablaron o pudieron especificar cuándo ocurrió el presunto abuso. Dijo que su mamá sabía lo que presuntamente había ocurrido y nunca hizo nada, y que fue inducida a denunciar un abuso.

Pero sobre todo atacó la declaración de la víctima, quien dijo no recordar con exactitud los hechos. “En cien casos de abuso que me tocó ver, nunca vi que la víctima no pueda decir, no pueda contar”, sostuvo, y que con ello era imposible situar el hecho en el tiempo, modo, ni lugar. Y arremetió luego contra la psicóloga Pereira Quiroga, cuyos dichos, dijo, estuvieron guionados. “La voy a denunciar porque su testimonio estuvo claramente dirigido”, lanzó.

Habló de una investigación llena de “cosas raras”, y solicitó la absolución lisa y llana, y “no por el beneficio de la duda, porque de lo que no hay dudas es de que esto es un invento”.