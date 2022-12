En San Luis creen que no prosperará el troceo

La postergada implementación del cuarteo de la carne vacuna sigue generando polémica. Nicolás González, propietario del frigorífico Nelo Enrique González ubicado en Villa Mercedes, consideró que esta disposición no prosperará al considerar que beneficiará a las plantas de faena exportadora.

El Gobierno decidió, en abril del 2021, que la salida de carne de los frigoríficos de todo el país hacia comercios minoristas solo podría hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos que no pueden superar los 32 kilos.

Su implementación estaba originalmente estipulada para el 1° de enero de este año, pero se postergó para el 1° de noviembre y luego, mediante la resolución 780/2022 del Boletín Oficial, para mediados de enero próximo, atendiendo los pedidos de las provincias para fortalecer su implementación, control y logística.

“El troceo es una ley que nos afecta a todos, tanto carniceros y frigoríficos del mercado interno. Entiendo que son los grandes frigoríficos los que quieren copar el mercado interno. Es cierto que hombrear media res no puede existir más, pero hay otras formas de descargarlas. La gente no está acostumbrada a consumir cortes de los frigoríficos exportadores porque ellos se manejan con novillos pesados. Esta medida no va a prosperar”, le dijo González a El Diario.

El frigorífico villamercedino lleva el nombre de quien inició el negocio, Nelo Enrique González, hace 35 años, y hoy está al frente su hijo, Nicolás. Se inició como una empresa familiar y aún mantiene ese concepto.

“Hoy operamos de la misma manera que lo hace un frigorífico exportador con las mismas exigencias, aunque solo abastecen dentro de la provincia”, detalló.

La planta, que tiene una faena semanal de 300 bovinos y 600 porcinos, tiene 20 empleados permanentes y otros tantos con actividades ligadas a la faena, entre ellos carniceros que trabajan solo con esta planta.

De cara a la implementación del cuarteo de la carne vacuna a partir del próximo 15 de enero, el vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Rodolfo Acerbi, señaló que “la media res atrasa medio siglo” y se refirió a la importancia de modernizar el sistema.