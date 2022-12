San Luis FC se despidió de la Primera C con una goleada

San Luis FC terminó el torneo como empezó: ganando y por goleada. Fue 5-1 a Laferrere por los goles de Melina Salinas -2-, Carla Lescano, María Miranda y Janet Leyes. El campeón llegó a los 62 puntos. Finalizó el certamen de la Primera C invicto en 32 partidos, entre la fase de grupos y la Zona Campeonato. Hizo 135 goles, y su máxima artillera fue Florencia Cordero con 22 tantos.

Si bien es cierto el partido lo comenzó ganando Laferrere con ese gol tempranero de Benítez, también es verdad que la escuadra puntana fue superior de principio a fin. Ahí nomás vino el empate y después llegaron las sucesiones de conquistas que pusieron bien en claro el presente de uno y otro equipo.

San Luis FC cerró un año brillante. Con un fútbol de alto vuelo a lo largo de toda la temporada, sacó claras diferencias sobre sus rivales. Sólo Talleres de Córdoba -el otro ascendido- le pudo seguir el ritmo, pero no pudo arrebatarle el título a las sanluiseñas que fueron punteras prácticamente todo el torneo.

Foto: Secretaría de Deportes.

La diferencia radicó en la regularidad. San Luis FC fue un equipo compacto. La posesión fue su caballito de batalla y, a esto, le sumó contundencia. El DT Carlos Casteglione no se casó con ningún dibujo. El que más lo sedujo fue el 4-2-3-1, pero cuando lo tuvo que cambiar no dudó, y el rendimiento de las jugadoras no cayó.

Este sueño que comenzó con aquel partido ante Berazategui, en La Punta, donde las puntanas ganaron 6-1, se cumplió primero con el ascenso en Mataderos, y después con el título en el "Juan Gilberto Funes", ante Talleres. Parece que fuera ayer que Mariana Alarcón convertía ese primer gol de los 135 que hizo el equipo. Ya pasaron ocho meses de ese primer grito. El presente las tiene en el escalón más alto del podio. Escribieron un página importante del fútbol femenino, y cuando pase más el tiempo, se darán cuenta que hicieron historia, y de la grande.

Ahora será tiempo de descanso. Recargar pilas. Y pensar en lo que viene. Y lo que viene es la Primera B, el paso previo a la categoría principal, que es el gran objetivo del San Luis FC.