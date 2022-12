Las emociones en Navidad

En estos días de Fiestas donde todo gira alrededor de la magia de Navidad y fin de un año, se nos presentan diferentes emociones que se convierten en un fastidio y abrimos la puerta a la nostalgia, la tristeza y los pensamientos negativos. Esto le sucede a muchas personas y la mirada que debemos tener ante esto es darnos cuenta de cómo gestionar estos sentimientos.

Los motivos por los cuales nos sentimos mal en Navidad pueden estar relacionados con la propia vivencia personal, con nuestra propia historia de vida: una infancia poco feliz, carencias económicas, afectivas, conflictos familiares no resueltos, pérdidas de seres queridos, vínculos que ya no están, todas estas heridas o emociones se abren en Navidad por el clima navideño que nos rodea por todos lados y nos recuerda que tenemos la obligación de ser felices en esa fecha, lo cual influye en nosotros y genera tristeza.

Tips para vencer la tristeza:

1. Derecho a estar triste: lograr tomarlo con total naturalidad tratando de no ser víctima de la situación que generan esas emociones. No pasa nada si sentimos tristeza.

2. No escapar de los recuerdos: si recordamos a los seres queridos que ya no están con nosotros y nos invade la tristeza de su ausencia, tratemos de recordar los buenos momentos compartidos, no eludir del recuerdo, pero sí recordar lo que nos hizo feliz y de esta manera rendir homenaje con nuestra felicidad a los que ya no están, pero que permanecen en nuestros recuerdos.

3. Tener vínculos que nos hagan bien: buscar relacionarnos con aquellos vínculos que logren hacernos sentir bien sin tener que esforzarnos a estar con personas que de alguna manera no nos hacen fluir.

4. Dedicarnos tiempo: en medio de reuniones de festejo buscar momentos para estar con nosotros mismos en absoluta soledad, esto es necesario para renovar pilas y encontrarnos con nosotros mismos.

5. Construir con actitud nuestra historia de Navidad: en este tiempo de festejos, las emociones de tristezas, angustias y lamentos son más intensas y nos recuerdan todo lo que nos ha pasado, y es una oportunidad para invitar a los demás a esta construcción y a mi propia estimulación desde lo personal a ser protagonista de mi nueva versión en esta Navidad.

6. No estás solo en Navidad si te tienes a vos mismo: en este momento navideño lleno de celebraciones podemos construir nuestro propio vínculo armando nuestra mejor versión, de esta manera podemos decirnos y decir esta frase: “No estás solo, te tienes a ti mismo en Navidad”.

Disfrutá el espíritu navideño y dejá que la Navidad invada tu corazón, este es el momento de abrazar y decir te quiero, brindar por la gratitud. Invitemos a nuestro niño escondido, intentemos escribir nuestra carta de regalos emocionales: ¿Qué emoción le pedís a la vida que te acompañe?, ¿qué ofrecés a la Navidad de tu vida?