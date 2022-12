Gloria eterna, muchachos

Los argentinos soltamos un grito que hace 36 años teníamos atragantado. Esta Selección nos enamoró a todos. Jugó un Mundial enorme. No solo festejamos el título, también brindamos por el fútbol. Nos arrancaron una sonrisa. Esperábamos ansiosos cada partido para disfrutar. Me vinieron muchas imágenes. Los goles de Mario Kempes, la obra maestra del Diego a los ingleses. Me pareció verlo a José Luis Cuciuffo y al "Tata" Brown. Es difícil ganar un Mundial, pero con Messi en cancha se tenía que lograr. Le debíamos esta alegría al mejor. No se podía ir de los mundiales sin levantar la Copa. Tuvieron que pasar cinco copas para que lo lograra, pero Dios se lo tenía reservado. Valió la pena esperar. Me quedé clavado al televisor. No podía contener las lágrimas. Verlo a Messi con la Copa fue una caricia al alma, un mimo al corazón. Nadie más que él se merecía este logro. Pasó por muchas. Finales perdidas. Críticas injustas. Hasta le reclamaban si cantaba o no el Himno.

Cómo nos cuesta todo a los argentinos. Jugamos un primer tiempo perfecto. Le pegamos un baile bárbaro. Jugamos veinte minutos del complemento muy buenos, pero en dos jugadas aisladas, y en dos minutos, nos empataron. Fuimos al alargue. Nos pusimos arriba de nuevo, nos empataron. Sufrimos, pero al final gozamos.

Somos campeones del mundo. La tercera fue la vencida para lograr la tercera. Messi se sacó esa espina que tenía clavada. Y todos festejamos más por él que por nosotros. Ese pibe que de chico se fue a España a hacer un tratamiento que acá no le dieron, optó jugar para su país. Y después de 16 años levantó la Copa. Era imposible que se escapara, con Diego en el cielo y Lionel en la cancha, Argentina está en la cima del mundo.