San Luis adhirió a la Ley de Emergencia Agropecuaria

La falta o el exceso de lluvias, los incendios, los calores extremos o las heladas fuera del tiempo previsto pueden ocasionar estragos en la producción. Para mitigar y prevenir las catástrofes, emergencias y asistir a quienes trabajan en la ruralidad, el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, creó la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria, a la que San Luis adhirió por unanimidad a través de la Cámara de Diputados.

“Hace un par de meses veníamos solicitando que la provincia se sumara y que se haya concretado es un paso muy importante para todos. Algunos productores sienten que es tarde, pero lo bueno es que la ley traerá un poco de alivio”, indicó Yeny Yurchag, presidenta de la Sociedad Rural de San Luis (SRSL), que estuvo en la sesión legislativa, a la que asistió junto a miembros de la Comisión Directiva y del Ateneo Juvenil.

El siguiente paso es que todas las entidades que forman parte del trabajo rural tendrán que armar una comisión para estar alineados con los requerimientos de las instituciones nacionales.

“En este aspecto hacemos mucho énfasis porque aunque convoquemos son muchos los que no participan, y para salir adelante tenemos que unirnos y trabajar a la par, asociarnos”, dijo Yurchag.

En la sesión también estuvo Sergio Herrera, presidente de la Sociedad Rural Río Quinto de Villa Mercedes. “Es importante que con suma urgencia se ejecute esta ley para llevarles lo más pronto posible las soluciones a los productores de cada sector”, expresó Herrera, y añadió que una vez que conformen la comisión, juntos podrán evaluar un orden de prioridades para restablecer los sistemas productivos que sufrieron mayores daños.

“En estos últimos días la lluvia trajo alivio, pero esto no soluciona mucho porque no llueve pasto, para tenerlo debemos esperar un proceso. La falta de caminos rurales para sacar la producción es otro problema, no se pueden transitar debido a que se deterioran, aunque no es un aspecto simple de solucionar”, aseveró.

También estuvo en la sesión Gustavo del Bosco, vicepresidente de Cartez, una entidad gremial agropecuaria adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que nuclea a asociaciones de productores y sociedades rurales de Córdoba, La Rioja, Catamarca y el sur de San Luis.

“Tenemos que poder formar una comisión permanente para que haya adhesión y una conducta de participar y estar siempre, aportar y trabajar. Es importante que estén todos los involucrados para que nadie se quede afuera de las decisiones”, explicó Yurchag.

Uno de los beneficios es que podrán contar con dinero, a través de créditos blandos, para mejorar las instalaciones, mejorar la genética de los animales, ampliar planteles o adquirir insumos relacionados a la agricultura. “La comisión tendrá un rol clave en la definición de los casos, es decir qué se considera desastre o emergencia, así se podrán agilizar los trámites. Vemos esta adhesión como algo positivo. Otro de los beneficios es que habrá algunos impuestos de los que se podrá eximir a los productores”, concluyó Yurchag.