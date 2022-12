Piden que la gente se vacune ante el aumento de casos de COVID-19

Según las estadísticas difundidas por el Ministerio de Salud de San Luis, desde mediados del mes pasado que en la provincia los contagios de coronavirus vienen en aumento. Del 13 al 19 de noviembre se registraron 4 infecciones, del 20 al 26 detectaron 6, del 27 de noviembre al 3 de diciembre fueron 10, del 4 al 10 de diciembre contabilizaron 28 y la semana pasada treparon a 146. Por ese motivo, el jefe del Programa de Epidemiología, Rodrigo Verdugo, explicó que quienes se colocaron la última dosis hace más de cuatro meses deben aplicarse un refuerzo para que la vacuna no pierda su eficacia.

Este aumento de los contagios, que también se refleja a nivel nacional, tiene dos causas principales: los nuevos linajes del virus que han ingresado al país y que la vacunación pierde su efecto después de un cierto tiempo. “El virus que produce la COVID-19 no se comporta de manera estacional, es decir, no aumenta en época invernal, sino cuando aparecen nuevas variantes o linajes. Por otro lado, las dosis pierden eficacia de acuerdo a las personas que se han ido vacunando con esquemas iniciales y hace mucho que no los completan, al igual que con los refuerzos”, explicó Verdugo.

Por eso, lo principal es que las personas que se hayan colocado la última dosis hace más de cuatro meses deben inmunizarse cuanto antes con algún refuerzo para mantener la inmunidad.

En el Ministerio de Salud aclararon que las personas que actualmente se hisopan son las que manifiestan síntomas compatibles con COVID-19 o las que han sido derivadas con indicación profesional. “Ante los signos de la enfermedad, el médico debe actuar; no es necesario el análisis de laboratorio”, dijo Verdugo.

El profesional señaló que en las últimas dos semanas hubo tres fallecidos por la dolencia en la provincia y destacó que eran personas que sufrían patologías de riesgo: “Al hacer el análisis de estos fallecimientos, una no estaba vacunada y las otras dos tenían las dosis, pero hace más de cuatro meses colocadas”.

Aunque durante estas dos semanas la vacunación en San Luis aumentó un 32%, Verdugo insiste en que las personas se acerquen a inocularse en cualquier hospital de la provincia, de lunes a viernes. "Es la mejor barrera para evitar las formas moderadas y graves", aseguró.

Redacción / NTV