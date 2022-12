El "bling bling" de los outfits festivos

¿Hay algún comodín que salve la noche sin pensar demasiado? ¿O es necesario gastar un dineral para vestir bien en las Fiestas? Para nada. Existen una serie de trucos y prendas que se pueden aplicar para lucir elegantes sin darle muchas vueltas a la cabeza y sin gastar un peso.

En estas fechas es cuando las tiendas de indumentaria y más aún, las online, se llenan de brillo y bombardean con propuestas navideñas como vestidos o equipos suntuosos en rojo, dorado, verde e incluso paillette por doquier, pero ante tanta información digital que facilita el pequeño compañero electrónico es muy común perder el rumbo y optar por comprar cada año el mismo look, cuando lo podés encontrar en tu mágico armario y darle un toque personal y auténtico.

"Bling Bling" en tu outfit

Para muchos los brillos son la opción más pertinente, y no es una mala elección, aunque sí previsible. Para aportarle al look un toque de sofisticación, sin caer en lo típico, se puede combinar cualquier prenda con brillo o lentejuelas que haya en el armario, y completarla con otras en colores neutros. Otra elección que le dará luz al look de fiesta es el dorado o plateado, que no solo están dentro de las tendencias, sino que también hacen parte de esas gamas de colores esenciales para vestir la noche navideña. Son una alternativa estilística perfecta.

Maquillaje o joyas vistosas

Un outfit relajado para aquellos fans de la comodidad no deja de ser una opción para festejar la Navidad. Sencillamente con subir el tono del maquillaje se puede mejorar cualquier look. Apostar por labios megarrojos con un excelente delineado o por unos ojos "smokey eyes", esos detalles le darán al look un toque festivo. Otra alternativa, si el make up no es opción, son las joyas vistosas. Con accesorios que destaquen el atuendo será perfecto.

Cuello distintivo y elegante

El primer impulso es pensar en la pieza superior y no es una mala idea. En ocasiones más formales es preferible dejar a un lado las camisetas de cuello redondo y, en su lugar, optar por una con algún detalle de diseño, elegante o creativo, dependiendo del estilo de cada uno. Una blusa con cuello se convierte en una prenda que encierra un aura de elegancia sin esfuerzo. Con este detalle como frutilla del postre y si se le suman pantalones básicos, no hay que esforzarse en pensarlo mucho más.

El negro

El negro es el mejor para vestir en las Fiestas. Es sobrio, sofisticado y siempre se asocia con la elegancia clásica que nunca pasa de moda. Una prenda teñida de oscuro es mucho más formal que cualquier otra. Por ello, combinar todo en ese tono es la opción más segura que vas a encontrar. No olvidar que un vestido básico negro nunca falla y es elegancia en estado puro.

Pantalones anchos o acampanados

Si la cena se plantea en casa y es distendida, el pantalón ancho o acampanado es una gran alternativa para llevar durante una comida navideña ya que estiliza y otorga confort a la vez; además de ser un pantalón fuera de lo común, lo que le puede dar ese toque de fiesta. Es muy probable que sea parte de los básicos de guardarropa de todos, porque este corte de pantalón fue tendencia temporadas atrás y actualmente es furor. Se puede complementar con la pieza superior que más te identifique.

El rojo

Uno de los colores más representativos de la Navidad es el rojo y tanto en decoraciones de interiores como en prendas de vestir lleva la delantera. Es un tono cálido y provocador que se asocia con el amor, la pasión y conecta con la ocasión. Además, es sumamente sofisticado y seductor, lo que lo hace una opción imposible de fallar. Y si no querés complicarte demasiado, completá tu look con una prenda o toque de rojo y estarás listo para cualquier plan navideño.

Trajes de baño para vestir

El subestimado traje de baño: una prenda imprescindible para las vacaciones que también puede convertirse en un elegante body, si se trata de una enteriza, o en un crop top si es la pieza superior de una bikini. Usar algo una vez o un par de veces (en este caso, en verano) antes de lanzarlo al fondo del armario, ya no es una opción. Un traje de baño siempre puede ser el mejor aliado para crear nuevas combinaciones. Actualmente son una opción ideal para reusar, reinventarse y crear nuevos looks en temporada de calor.

Lencería para vestir

Hay un mundo alrededor de la lencería con la más sublime elegancia que se fusiona con todo tipo de prendas creando looks que enamoran. Así como con los trajes de baño, también se puede jugar a combinar con nuestra ropa interior.

¿Sandalias o zapatillas?

Una vez que está montado el look, llega la duda universal: ¿con qué me calzo? Según la elección final podemos elevar nuestro look o destrozarlo por completo. Quizá unas sandalias o zapatos son muy formales y un poco incómodos, pero unas zapatillas demasiado casuales. Y resulta que no solo usar botas en temporada de calor dejó de ser un impedimento, sino que hace años es tendencia. Complementá tu look navideño con unas botinetas si te gusta la altura, un par de texanas que quedan asombrosas con todo o más bien borcegos que la mayoría ya tiene su par. Estos calzados son sofisticados como unos zapatos, pero sin caer en lo obvio y muy cómodos sin perder la elegancia. Son el punto intermedio perfecto.

Por Dafne Palacio