Evitar sufrimiento innecesario

No hay nadie sobre la faz de la tierra que no experimente en algún momento dolor emocional en su vida. Todos lo conocemos de primera mano alguna vez. Pero debemos tener en claro que el dolor puede resultarnos útil, como el que está asociado al crecimiento, o completamente inútil, cuando se debe a una actitud masoquista (“sufro porque algún beneficio me brinda”).

Otro ejemplo del dolor que tiene alguna utilidad es el que sentimos cuando vamos detrás de nuestros sueños o nuestras metas, y esto tiene que ver con el precio que elegimos pagar. Aceptar dicho precio, o renunciar a ciertas cosas, nos mantiene alejados del sufrimiento. Pero el dolor que no tiene ningún tipo de utilidades es el que se paga “con dolor”… ¡y por adelantado!

Aunque suene increíble, hay personas que, en un nivel inconsciente, provocan situaciones que las hacen sufrir. Lo que ocurre es que, en el fondo, buscan el dolor porque creen merecerlo. Por lo general, es un tipo de sufrimiento que los mantiene en un estado de pasividad, o en el papel de la víctima de todo y de todos. Por lo tanto, raramente logran generar un cambio en sus vidas.

Por lo general, estas son algunas de las actitudes típicas de alguien que elige sin darse cuenta sufrir por sufrir:

1. No disfrutan de nada ni de nadie.

2. Nunca experimentan placer.

3. Se mantienen lejos de personas, actividades y lugares que podrían hacerles bien.

4. Sienten culpa cuando les va bien en la vida.

¿Por qué algunos convierten su dolor en un hábito? Por lo general, porque de chicos aprendieron a tener dolor psíquico. Por eso, muchos tienen la creencia de que su sufrimiento es mayor que el del resto de la gente. Pareciera que lo único importante es “su” dolor y muestran bajos niveles de empatía hacia los demás.

¿Cómo dejar de sufrir innecesariamente?

Estas son algunas ideas prácticas:

a. Encontrar un equilibrio entre dolor y placer. No todo puede ser dolor en la vida, también necesitamos disfrutar.

b. Rodear el sufrimiento con emociones gratificantes. Necesitamos cercar al dolor con momentos que nos provean de felicidad.

c. Elegir siempre el buen trato. Esto vale para uno mismo y para los demás. Seamos amables con nosotros mismos, en especial en tiempos de crisis, sin juzgarnos ni condenarnos.

d. Decidir tener esperanza de un futuro mejor. La fe es un ingrediente que nos permite ver lo que aún no es como si ya fuese, y construir un mañana brillante en medio de un presente doloroso.

Que el dolor no sea nuestra tarjeta de presentación. Para que no se convierta en sufrimiento, es fundamental aceptarlo y darle un sentido que nos lleve a la acción, y no a la reacción. Es decir, que resulte útil para transformarnos en mejores seres humanos.