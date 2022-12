Daniel Álvarez publicó su libro de poemas "el mar"

Con los pies en la arena y a merced de la naturaleza, Daniel Álvarez, considerado poeta y narrador, redescubre parte de su vida en un viaje por las costas del sur argentino. Ese escenario fue su fuente de energía e inspiración para su último libro de poemas titulado “El mar” y presentado la semana pasada en el café San Telmo, en Bolívar 607.

La velada contó con la actuación del dúo Bosjovazz y las lecturas de los poetas Raquel Barrionuevo y Juanci Laborada, dos reconocidos exponentes del género en la ciudad que revalorizaron la obra de Álvarez. “El mar” se puede conseguir en la librería Anello o a través de las redes del autor en Instagram y Facebook.

Nacido en Andalgalá, Catamarca, pero radicado en San Luis hace cinco años, Daniel siempre se vinculó con la escritura y la lectura a través de su familia. “Es parte de una construcción familiar; tengo la influencia de un tío que vivía en Catamarca y es escritor, y de mi abuelo materno, que si bien no lo conocí, mi abuela me hablaba mucho de él y me construyó su imagen como un gran lector", recordó el autor.

Al padre de Daniel, sin embargo, le gustaba mucho la música y le pasaba letras de canciones para copiar. "Yo jugaba mucho con eso. Luego, de más grande, decidí estudiar profesorado en Literatura y ahí estuve muy rodeado del ambiente literario”, recordó el poeta catamarqueño.

“Los poemas cuentan situaciones donde me encuentro con mi historia personal, mis afectos", Daniel Alvarez.

No fue hasta 2010 que el creador pudo debutar como escritor con un poemario sobre su ciudad natal. “A partir de ahí decidí emprender ese camino de manera más profesional”, sostuvo.

“El mar" fue escrito durante el verano de este año, en un viaje que realizó por Puerto Madryn, Punta Tombo, la Península de Valdés y Las Grutas, lugares a los que Álvarez nunca había ido y cuando los conoció quedó fascinado. Si bien ya conocía el mar, jamás había viajado a la costa del sur argentino. "Antes fui a las playas de Brasil y de Chile, pero me faltaba conocer el de mi país”, confesó el escritor.

Daniel contó que el libro, que tiene aproximadamente unos 40 poemas, se centra geográficamente en diferentes mares. “Algunos poemas surgieron en el viaje, otros fueron escritos anteriormente. Algunos están basados e inspirados en el río, pero después decidí cambiar y me incliné por el mar", agregó.

La intención del libro fue reencontrar al autor con su pasado, su familia y sus amistades. La promesa del escritor para los lectores es encontrar una serie de poemas referidos a diferentes sensaciones que provoca el mar, caminar por las arenas, sumergirse en las aguas celestes y encontrar sentimientos transformados en metáforas.

La obra fue seleccionada mediante una convocatoria realizada por la editorial Vórtice, de Chile, y el premio fue su publicación. El escritor tiene varios libros publicados entre poemarios y novelas como “Pueblo y rebelión”, “Vuelo onírico”, “Sueños encajonados”, “Pájaros de aguardiente”, “La fama de Edward Arparigowsky”, “Transeúntes”, “La desnudez del oasis” e “Imaginar". Además, dirige la página web de cultura La Tuerca Andante.

