Amira Camargo: "Mi sueño es poder jugar con San Luis FC en Primera División"

Todavía no cae. Amira Camargo vive un gran presente. Es la capitana de San Luis FC, el equipo puntano que ganó de forma invicta el Torneo de Primera C de AFA. No se relaja. Mientras disfruta unos días de vacaciones, ya se enfoca en lo que viene. Y lo que viene es la Primera B, certamen que comenzará en febrero de 2023.

"Sueño con poder jugar con San Luis FC en Primera División. La verdad es que en este último tiempo se han ido cumpliendo varios sueños, pero creo que el de jugar en Primera División es mi mayor anhelo", comenzó diciendo.

Es una jugadora que tiene mucha visión de juego. Es la voz de mando de San Luis FC.

Juega de volante central. Es de esas jugadoras posicionales, pero que tiene muy buen primer pase. Todas las pelotas del mediocampo pasan por los pies de Amira, que se encarga de darle un buen destino para que su equipo tenga volumen de juego y genere. "Fue un hermoso año, un poco largo y tedioso por cómo se había armado el campeonato. Yo creo que la mayoría no estaba acostumbrada a un torneo tan largo, pero en síntesis, muy lindo por los resultados que conseguimos. Fue muy nuevo para varias, pero lo importante es que el grupo, al igual que el cuerpo técnico y comisión, trabajó para lograr los objetivos", agregó.

Es tranquila. Perfil bajo. No le gustan tantos los micrófonos, prefiere hablar dentro de la cancha, con una pelota de fútbol cerca. Ese es su hábitat natural.

Todavía no caigo en lo que logramos. Creo que a medida que pase el tiempo me irá cayendo la ficha. Amira Camargo

Todavía no puede creer lo que logró con San Luis FC. A medida que pase el tiempo irá a caer en que lo conseguido fue muy importante. "La verdad es que es raro, en mi caso me cuesta un poquito, de a poco y a medida que pasa el tiempo voy cayendo, creo que cuando empiece el campeonato de la B me va a terminar de caer la ficha", aseguró.

La idea es ser protagonistas de la Primera B. Es un torneo duro, pero tenemos con qué dar pelea. Amira Camargo

Ahora está descansando, al igual que descansa el equipo cuando la pelota está en los pies de Amira. En enero será turno de la pretemporada para llegar de la mejor forma a la gran cita de mediados de febrero, que es cuando largue el torneo de ascenso.

"Va a ser muy duro, creo que será una división en donde lo físico va a ser clave. Ojalá, y es lo que queremos, también poder ser protagonistas en esa categoría", dijo.

Cierra los ojos y se acuerda de sus primeros pasos en su San Francisco del Monte de Oro. Esos picados con hermanos y amigas del barrio, donde dos atados de ropa servían de arco. Después vino la chance de jugar en San Luis. Lo hizo en Ave Fénix, GEPU y Juventud. Se le veía pasta de gran jugadora, pero era todo muy amateur, necesitaba un empujón para dar ese salto de calidad y ese empujón llegó de la mano de San Luis FC, que con un proyecto serio les dio la chance a Amira y a un grupo de pibas de jugar de forma más profesional. Ese trabajo idóneo terminó con un campeonato de forma invicta y un ascenso. Y esta volante central fue la capitana y cerebro de ese logro.