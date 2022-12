Intendente y estudiante a la vez: Frontera se recibió de escribano

Los días de Maximiliano Frontera como intendente de Villa Mercedes suelen estar cargados de reuniones, actividades, actos, convenios y recorridas por la ciudad. Igualmente, durante todo el año, se propuso destinarle algunas horas de la mañana a estudiar y esta semana cumplió su objetivo: recibirse de escribano.

El jefe comunal tenía dos metas claras antes de ir en busca de un nuevo título para sumarle al de abogado que tiene desde 2007. Por un lado, quería seguir formándose para estar a la altura de su función y, por otro, quería saldar una vieja cuenta pendiente personal.

"Siempre en mi vida me planteé muchos sueños y por suerte muchos los he podido cumplir. Uno de los que tenía era estudiar Escribanía. A comienzos de este año, después de hacer muchas lecturas, decidí inscribirme en la Universidad Siglo 21, que tiene una extensión en Villa Mercedes", le contó Frontera a El Diario.

Como ya contaba con la formación en Derecho, la institución le reconoció las equivalencias y le exigió aprobar ocho materias más, cuatro por semestre.

"Reconozco que al principio dije: '¿Qué estoy haciendo?'. Pero la ventaja que tengo es que mi día empieza a las 6:30, voy a buscar a mi hijo a La Ribera y lo llevo a la escuela. Antes volvía y hacía un poco de deporte bien temprano para después empezar mi trabajo. Se me comenzó a complicar hacer todo y tuve que resignar ese momento de actividad física para poder estudiar y no restarles tiempo ni a mi función de intendente ni a mi familia", reveló.

Así fue formando una rutina de aproximadamente una hora y media por día para sentarse con los apuntes y los libros antes de ir a la Municipalidad y terminar sus jornadas después de la una de la mañana. Mientras, los fines de semana le dedicaba un poco más aún a la universidad, con dos o tres horas de lectura. "Muchas veces me he sentido cansado, pero nunca pensé en aflojar, porque lo tomé como un objetivo de capacitación, de estar actualizado y a la altura de las circunstancias de todo lo que me toca afrontar", aseguró.

Frontera ya sabía lo que significa esforzarse para terminar una carrera, porque estudió Abogacía mientras trabajaba en el Plan de Inclusión Social y hacía otras labores como preventista y como guardavidas en los veranos para poder pagar la cuota de la universidad. "Esto también fue posible gracias a la gran oferta académica que hay en la ciudad; antes no teníamos tanto acceso ni posibilidades como hoy en día", resaltó.

El intendente sostuvo que su logro también es el fruto del apoyo de su pareja, de sus hijos y del resto de su familia. "No me considero ejemplo de nadie, ni soy ni más ni menos importante que ninguno. Pero el único mensaje que puedo dar es que todos podemos lograr lo que nos proponemos", expresó.