Por ahora no aumentará el pan aunque admiten la suba de costos

La Secretaría de Comercio de la Nación estipuló un reciente aumento del 4% en el valor de la bolsa de harina. Si bien el impacto es menor frente a otras cuestiones, en el sector afirman que hay dificultades para mantener el precio del pan. Hacen esfuerzos para cuidar el bolsillo de los clientes.

“El aumento de la harina es ínfimo, lidiamos con problemas más grandes. Un ejemplo es la caída de las ventas de nuestros productos”, explicó el presidente de la Cámara de Panaderos de San Luis, Juan Calderón.

De acuerdo a lo que manifestó, el valor de la nafta es otra encrucijada, que se acopla a los insumos de fabricación de los artículos de panadería. “La situación es difícil, evaluaremos cómo viene la actividad y veremos si más adelante ajustamos los precios; por el momento no es una opción”, agregó.

La resolución 119/2022 publicada en el Boletín Oficial nacional dispone que la bolsa de 25 kilos de harina 000 pasa a $1.531 y la 0000, a $1.837.

“Cualquier persona que vaya a una panadería se dará cuenta de que pan, facturas y tortitas no van a faltar. Hay que destacar que contar con un surtido muy amplio de productos no rinde, porque no se llega a vender y genera pérdidas”, indicó.

Los vaivenes de la economía han impactado en los hábitos de consumo y actualmente la gente ya no demanda la misma cantidad de productos; reserva dinero para otros gastos. Estiman que la baja en las ventas es del 40 por ciento y aducen que se encuentran en un panorama similar al de la pandemia.

“En este momento, quienes tenemos personal en blanco que mantener estamos complicados”, subrayó.

El presidente de la cámara aseguró que son conscientes de la necesidad de cuidar un precio justo que sea accesible a toda la población y que genere rentabilidad para que no exista un desequilibrio.

“Los costos siguen en incremento, sumado al precio de la margarina, el dulce de leche, los huevos y el azúcar. Estos dos últimos productos se utilizan mucho en la repostería fina; los panaderos que los comercializan tienen clientes con un poder adquisitivo distinto”, detalló.

“Lamentablemente, la situación obliga a los comerciantes a tener menos empleados; los ingresos cada vez son menores. En este contexto, cada propietario sabe que debe recortar gastos de alguna manera”, apuntó.

Una luz de esperanza

Según Calderón, la época navideña es una parte del año en la que las panaderías tienen un ingreso mayor: “Ahora vamos a tener un repunte porque vienen las Fiestas de fin de año y por lo menos vamos a vender pan dulce u otros productos que salen mucho en esta temporada. En enero, nos vamos a encargar de hablar con los molinos y los demás proveedores para ver qué valor tendrán los insumos”, concluyó.

