Cómo renacer del dolor

Como un preludio de lo que será su próximo libro, la escritora Ana Miranda, más conocida solo por su apellido, decidió lanzar “Lo inestable'', un poemario que indaga en las emociones y sentimientos de su autora. La presentación formal será hoy a las 20 en Casa Mollo, la hermosa casona ubicada en Rivadavia 928.

En el plan de mezclar las artes, la noche contará con la música en vivo de Fernanda Rivero y Alcides Alarcón, y una entrevista a Miranda a cargo de Perniciosa Ediciones, la editorial que llevó adelante la publicación. También participarán otros autores con lecturas de sus propios libros. La entrada es libre y gratuita.

A los 18 años, Miranda comenzó a sentir la necesidad de expresar sus emociones a través de la escritura, particularmente de la poesía. Hoy, con 34 años y sin imaginárselo, logró publicar su primer libro, que es la antesala de uno más acabado, según explicó la autora.

“Este poemario es un adelanto, una parte de lo que será el libro que viene en camino y estamos diagramando junto a Perniciosa Ediciones. Pero decidimos lanzar este para dar un pantallazo de lo que será su sucesor”, expresó la escritora.

La joven autora agregó que el libro habla de las emociones y de las distintas ramas de la vida. "‘Lo inestable’, no se plantea como algo negativo, sino como la inestabilidad que por ahí nos agarra en momentos débiles, pero que finalmente nos dejan en una posición con más fuerza", sostuvo Ana, positiva.

Para la escritora, el dolor es un motor, un camino con una bisagra importante que siempre lleva al renacimiento. En "Lo inestable", Miranda escribe sobre relaciones interpersonales y como la estructura no tiene un principio y un fin bien definidos, queda todo a merced de la imaginación del lector, un ejercicio que Miranda espera para su literatura.

La historia central del libro tiene un núcleo "que va contando, pero no se sabe de dónde viene y cuál es el final. Juega un poco para que le quede al lector una imagen de cómo va a ser el final o buscarle la raíz", describió.

En la sorprendente tapa del libro se puede ver una torre que es partida por un rayo y que se prende fuego. A los costados, dos personas caen al vacío y conforman una escena donde está la verdadera conexión con los textos. “Creo que el título viene desde mis comienzos -en la escritura-, como que vengo arrastrando todo y ahora lo puedo concretar".

Miranda dijo que a lo largo de su proceso como escritora se dio cuenta de todo lo que vivió para llegar a su primera edición. "Nunca me imaginé publicarlo, -se sinceró- pero creo que ‘Lo inestable’ me abarca mucho más de lo que pensaba. Son las emociones, me gusta mucho la lectura, por supuesto, pero me meto más para adentro para escribir, es lo que me hace explayarme”, sostuvo.