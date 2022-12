Tité renunció a su cargo tras la eliminación de Brasil en Qatar

Tité renunció a su cargo de director técnico del seleccionado brasileño luego de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022, al caer en la serie de penales ante Croacia en los cuartos de final del certamen.

"Como ya dije, acaba mi ciclo. Lo dije hace más de un año y medio. No soy un hombre de dos palabras", afirmó el ahora ex técnico de 61 años, según el periódico deportivo español As.

Brasil, que ansiaba levantar la sexta Copa del Mundo y era uno de los candidatos, empató 0-0 en el tiempo reglamentario, 1-1 en la prórroga y cayó 4 a 2 en la tanda de penales.

El equipo cuya estrella es Neymar (autor del gol en el primer suplementario) integró el Grupo G en la primera fase del campeonato, superó en su debut a Serbia 2 a 0, luego a Suiza 1 a 0 y cayó con Camerún 1 a 0. Y en octavos de final goleó a Corea del Sur 4 a 1.

Télam