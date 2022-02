Boleto gratuito: acercan los trámites a distintas instituciones y barrios

En diciembre del año pasado, el Municipio renovó la ordenanza que establece el boleto gratuito del transporte urbano de pasajeros. Si bien las tarjetas tenían vigencia hasta el 31 de ese mes, decidieron extenderlo hasta el 1° de marzo de este año, para evitar la aglomeración de gente por la situación epidemiológica. Esta semana comenzaron con los puntos móviles para facilitar el trámite, entregaron más de 500 en el campus de la UNSL y continuarán el martes, ya que el lunes inicia el ciclo lectivo.

“Las renovaciones las hacemos en el punto fijo que tenemos en la Casa de la Cultura, de 8 a 14. Y ahora, como reabrió la universidad, de diálogos que tenemos habitualmente con las autoridades surgió la idea de acercarnos. Tenemos que reconocer algo que ya ha dicho nuestro intendente Maximiliano Frontera: que Villa Mercedes se está convirtiendo en una ciudad universitaria. Consideramos que tenemos que contener a los alumnos que empiezan una carrera; muchos no son de acá y no conocen, debemos brindarles facilidades. Una de ellas es ir a la institución, en donde ya se sienten seguros”, manifestó Germán Sepúlveda, quien está a cargo del Programa Ente Regulador de Transporte Regular, No Regular e Inclusivo.

El funcionario dijo que la intención es estar cerca de los vecinos para que puedan realizar todo de manera cómoda y sin ningún contratiempo, por lo que además tienen pensado visitar centros de jubilados y distintos barrios, como lo hicieron el año pasado con el Programa "La Muni en tu Barrio".

El programa tuvo unos 17.000 beneficiarios en 2021 y podrían ser más por la llegada de estudiantes de distintas localidades.

No tiene límites de días, horarios ni de cantidad de viajes. Es transporte público, de todos y para todos. Germán Sepúlveda

“Según nuestros registros, un 50% ya lo renovó. El 1° de marzo es la fecha límite para hacerlo, pero esto puede modificarse un par de días dependiendo la necesidad. Si vemos que hace falta, siempre tratamos de ser flexibles”, aclaró Sepúlveda. Y agregó: “El trámite es sencillísimo, demora cinco minutos. Les tomamos una foto, que va impresa en la tarjeta, y ya puede comenzar a utilizarla en el momento. El beneficio no tiene limitaciones de días, horarios ni de cantidad de viajes. El transporte se convierte efectivamente en público, de todos y para todos”.

Los requisitos dependen de la categoría que se solicite. Un dato a tener en cuenta es que todas necesitan una fotocopia del DNI. “Un estudiante de primaria o secundaria necesita un certificado de escolaridad; si es universitario, la constancia de alumno regular o constancia de inscripción; los docentes, un recibo de sueldo; un jubilado, el último recibo de haberes, y las amas de casa deben firmar una declaración jurada de que no están realizando otra actividad”, enumeró el hombre.

Además, agregó que pueden solicitarlo pensionados, policías, cuerpo de Defensa Civil, bomberos, personal de salud, el vecino responsable que tiene todas las tasas municipales al día e integrantes del colectivo LGTBIQ+ o mujeres que hayan sufrido violencia de género.