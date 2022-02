No se puede hacer más lento: el mago Angus Molina presenta "Ver para creer"

En "Ver para creer" todo sucede por las decisiones que toma el espectador. El show de cartomagia y mentalismo busca continuamente la interacción con el público, algo que lo hace llamativo y particular. Una de las presentaciones en la provincia de Angus Molina, el autor del espectáculo, será este domingo a las 20 en el auditorio de la Casa del Poeta, en la Villa de Merlo. La entrada es a la gorra.

Conocer un truco del mítico René Lavand fue todo lo que bastó para que, a sus 14 años, Angus se encantara con la magia. “Mi papá me quiso mostrar un juego de magia de René, pero le salió mal porque me mostró cómo se hacía. Ahí conocí al máximo exponente de la magia que tuvimos en la Argentina y cuando lo vi me apasionó”, contó el joven de 24 años.

Molina comenzó a practicar con las cartas y poco a poco la afición se convirtió en su profesión. Llevaba los naipes al colegio y hacía los trucos para sus amigos. “Hasta que un día saqué uno que era más difícil —recordó el artista—, algo elevado en cuanto a lo mágico y ahí fue un sin parar de aprender juegos. Empecé a estudiar de manera profesional y hacer shows". Cuando quiso darse cuenta, el entorno mismo lo llevó a armar un espectáculo.

Al terminar el colegio en la Villa de Merlo, el joven decidió tomar la magia de manera más seria. “Era el lugar al que quería ir y que fuera mi profesión”. Vivió en Río Cuarto unos años y después se fue a Buenos Aires a estudiar Técnico en Coaching. Volver a Merlo era algo que tenía pendiente y que con la pandemia lo pudo concretar. “Ahora, como puedo estudiar de manera virtual, volví a mi provincia”, indicó.

Hace dos años Molina se prepara para competir de manera internacional. En 2019 fue a una competencia en su primera y hasta ahora única experiencia al respecto. Llegó a la final. "Fue una sensación muy linda, fui medio lanzado, sin una rutina armada y me fue muy bien”, contó.

Angus contó que su especialidad en el rubro es la magia con cartas. Pero ahora está incursionando en la magia sin tocar que es algo nuevo y experimental, donde el ilusionista no puede tener contacto con los elementos.

“Para mí la magia en gran parte es todo lo que me dio mi vida laboral. He tenido otros trabajos, sin embargo siempre tuvieron alguna conexión, como jefes que me conocieron haciendo magia y después me ofrecían un trabajo. La magia también me llevó a hacer muchos amigos nuevos, se transformó en un estilo de vida. En lo personal es un gran pilar de mi vida, en muchos lugares la gente me conoce como el mago”, afirmó.

Además del espectáculo de este domingo, Angus estará el viernes en el teatro Amigxs de Merlo. “Después tengo las energías puestas en terminar el show nuevo de magia sin tocar que espero presentarlo a mediados de este año”.

Redacción/MGE