Paciencia y precisión: Cravero lleva 40 años en el arte de unir papeles

Artesano del papel. Cravero trabaja con atención a los detalles, para que las hojas no se despeguen nunca. Foto: Juan Andrés Galli.

Con paciencia, Néstor Cravero cosió y cosió. A punta de aguja adquirió la precisión de un cirujano y se volvió un especialista en un oficio que cada vez tiene menos exponentes. Cuarenta años después de haber apostado por la encuadernación por simple curiosidad, el hombre se mantiene vigente y se resiste a desprenderse del trabajo con el que pudo enhebrar los hilos de su propia vida.

Nació en Bahía Blanca, pero desde muy pequeño aterrizó en Villa Mercedes con su padre, donde eligió quedarse y formar su propia familia. Trabajó en un banco durante varios años, hasta que un gerente le sugirió aprender un nuevo oficio. "Él sabía hacer esto y me dijo que me iba a enseñar. Hicimos algunas herramientas, pero nunca pudimos arrancar", recordó.

Y aunque esas clases no se concretaron, el bicho de la curiosidad ya lo había picado. Por eso, cuando la Escuela "Nicolasa Berrondo de Quiroga" dictó un curso, venció sus propios prejuicios y se anotó. "No sabía si podía ir porque en ese momento el colegio era para mayoría de mujeres, pero pregunté y me dijeron que podía entrar. De los que nos recibimos en ese momento, creo que fui el único que continuó", dijo.

En los primeros momentos, la encuadernación se volvió una especie de entretenimiento que hacía en sus tiempos libres, que no eran muchos. Sin embargo, de a poco, los pedidos por unir y ponerles tapa a diferentes papeles crecían. "Con el tiempo empecé a trabajar para los bancos, que encuadernaban los archivos y los resúmenes de cuentas corrientes. También venían los contadores, las empresas, los supermercados, que traían sus libros de IVA", recordó.

Sello. Con las tipografías, imprime el lomo de los libros que encuaderna. Foto: Juan Andrés Galli.

En 1996, le surgió la posibilidad del retiro voluntario de su trabajo y después de mucho pensarlo lo hizo. Con el dinero que cobró, puso un negocio de aberturas. "Pero no me fue bien y lo terminé cerrando", sostuvo.

Con seis hijos a cargo, algunos de ellos estudiando en la universidad, Cravero necesitaba generar ingresos para sostener económicamente a la familia. Y la respuesta estaba en sus propias manos. "Ahí empecé a dedicarme de lleno", sostuvo.

Desde ese momento, Néstor nunca dejó de encuadernar. Una de las grandes fuentes de proyectos son los escribanos. También tuvo a cargos las actas de la Municipalidad y del Concejo Deliberante. "He realizado muchas tesis de universitarios, pero ya las he dejado de hacer porque ya no tengo tiempo", reconoció.

Su taller está ubicado en su casa de la calle Pueyrredón. Ahí, pasa horas con esmero y tranquilidad limpiando las hojas, prensando y cosiendo, hasta finalmente colocar las tapas y sellarlas con las viejas tipografías a calor.

Si me retirara, creo que no sabría qué hacer. He realizado esto casi toda mi vida y, mientras pueda, voy a seguir (Néstor Cravero- encuadernador).

Y pese al avance de la digitalización de los archivos y la reducción del uso del papel en muchas actividades, los encargues no dejan de llegarle. También ha incursionado en la restauración de libros antiguos que recibe de bibliotecas e incluso de viejos misales que les ha pedido el Obispado y algunos sacerdotes.

Sin embargo, cada vez hay menos personas que se dediquen a hacer su tarea. Ha intentando transmitirles sus conocimientos a sus hijos y a su esposa Blanca en algunas ocasiones, pero no han prosperado ni han tenido la paciencia y la atención al detalle que requiere la profesión.

A sus 72 años y con la posibilidad de retirarse definitivamente, Cravero se mantiene firme y aferrado a lo que mejor sabe hacer. "Creo que no sabría qué hacer. He realizado esto durante prácticamente toda mi vida. Mientras pueda, voy a seguir, a lo mejor con menos cantidad, pero no voy a dejar", sentenció.