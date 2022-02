Mauricio Quiroga, y la buena costumbre de ser protagonista

Nunca nadie le regaló nada. Todo lo que es Mauricio Ezequiel Quiroga lo construyó desde el esfuerzo y el entrenamiento. Ese chico de la sonrisa fácil que dio sus primeras pedaleadas a metros de la Calle Angosta, casi escuchando sus mágicas guitarras, se regaló a sí mismo, y a sus creyentes, una actuación soberbia en la segunda Vuelta del Porvenir.

“La Bestia”, a sus 29 años, ya está en el pedestal del ciclismo sanluiseño. En esta oportunidad habrá que anexarle a su palmarés que fue segundo en la general de la Vuelta, el mejor ciclista local y que hizo cuatro podios, con dos victorias en cinco etapas en una vuelta nivel UCI con un equipo puntano.

Mi próximo objetivo es llegar de la mejor forma posible al Campeonato Argentino. Sería lindo lograr otro título". Mauricio Quiroga, ciclista.

“Es un balance muy bueno, estuvimos a nada de la victoria. Trabajamos junto a mi entrenador, Ramón Sánchez, para esto. Fuimos siempre protagonistas y nunca me faltaron piernas”, detalló Mauri, ya un poco más distendido junto a su familia.

En cada uno de los cuatro sprints finales que tuvo la carrera, el vencedor, Nicolás Tivani, siempre llegó acompañado por el lanzador, en este caso su hermano, Gerardo. Mientras que Quiroga, a base de fuerza, se buscaba su lugar solo.

“Lamentablemente por el ritmo de la carrera, siempre llegué solo a embalar; por ahí si hubiera tenido algún compañero, sobre todo en La Toma, otro hubiera sido el desenlace. Pero las carreras hay que correrlas de cualquier forma”, sentenció.

Mauricio, subcampeón mundial de pista, cuádruple campeón panamericano —con récord mundial incluido— y dueño de 17 títulos argentinos, tuvo un pilar fundamental a la par.

Siempre hay ofertas para ir a correr a algún equipo importante, sobre todo de Cuyo, pero por ahora priorizo la familia". Mauricio Quiroga, ciclista.

“Ramón (por Sánchez) fue el responsable directo de todo lo bueno que me pasó, con sus entrenamientos y sus consejos. Creo que este resultado es una forma de devolverle tanto cariño que él me expresa y sobre todo la enseñanza, que no es poca cosa. Creo que es un técnico de lujo que algún día tendría que volver a dirigir a un equipo continental y de ser así, sería el primero en estar”, expresó el sanluiseño, quien supo vestir la casaca del San Luis Somos Todos, del Shania y del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan.

En cada rincón por donde pasó esta edición de la Vuelta del Porvenir, había una bandera y gritos de aliento para el ciclista sanluiseño.

"Estoy muy agradecido, la gente es increíble, demostró todo lo que me quiere y por eso traté de dar mi mayor esfuerzo. Además, y siempre atrás mío, está mi familia: Mariela, Fernando, Silvia, y mis hijos y los de mi pareja: Lourdes, Lucía, Luisina, Milagros, Lorenzo, Joaquín y Tomás. Siempre me acompañaron. La verdad es que ellos son el motor de todo esto", cerró "La Bestia".