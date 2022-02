Declaró Matías Balada: “Tiré el disparo abajo, fue lo primero que me salió”

Matías Balada, el expolicía juzgado por “lesiones gravísimas” que le ocasionaron la muerte a Leandro Bustos, dio su testimonio ante la Cámara Penal 2, minutos antes de conocerse el fallo.

El expolicía relató lo sucedido en la madrugada del 28 de octubre de 2013, en la que su compañero, Jorge Chavero, se adjudicó el disparo, y expresó: “Le pedí que me dejara hacerme cargo porque no era justo que él quedara detenido por mí, y me dijo que íbamos a continuar con lo que ya había dicho”.

En su relato, Balada admitió: “No tuve otra opción", refiriéndose al escopetazo que le disparó a Bustos en medio de un procedimiento en la zona sur de la capital, que un mes después le provocó la muerte al joven.

Luego de los alegatos realizado por los abogados defensores y el fiscal, Esteban Roche, los tres jueces Hugo Guillermo Saá Petrino, Fernando de Viana y Adriana Lucero Alfonso deberán emitir su fallo.

