Con 33 futbolistas, Juventud comenzó la pretemporada

Con ocho caras nuevas y once que ya no están, Juventud Unida Universitario arrancó su preparación de cara al Torneo Federal A 2022 que comenzará, de no mediar modificaciones, entre el 20 y el 27 de marzo.

El plantel dirigido por Alexis Matteo tuvo su primer entrenamiento del año en el estadio “Mario Sebastián Diez” ayer desde las 18. El desafío del “Auriazul” para este torneo es mejorar lo conseguido en la edición pasada, donde logró sortear la primera ronda (NdR: terminó en la séptima posición con 47 puntos sobre 90 posibles) y meterse en play offs por el segundo ascenso.

Esta vez la situación es distinta. El torneo solo entregará —en principio— un ascenso, por lo que se eliminaría esa segunda fase, y a su vez tendrá cuatro equipos que perderán la categoría, aunque aún no hay definición final sobre el formato de juego ni sobre los premios y castigos.

No será sencilla la tarea que tendrá el DT marplatense, porque deberá reconstruir el equipo ya que perdió varios titulares, como el caso de: Facundo Désima, Marcelo Eggel, Agustín Alcaraz, Sebastián Balmaceda y Damián de Hoyos, y también a otros que alternaban mucho como Julián Lucero, Brayam Sosa, Marcos Cabrera y Nicolás Pacheco.

El "Auriazul" lleva 20 temporadas en el Torneo Federal A y es uno de los clubes que más veces jugó en la divisional.

En contraposición, se reforzó de buena manera Juventud con la llegada de algunos jugadores de experiencia, como son los casos del arquero Federico Cosentino, el mediocampista Maximiliano Scasserra y el delantero Jesús Vera, además de traer otros jugadores interesantes como Ever Ullúa, Lucas Fernández y Hernán Sosa.

Para este inicio de temporada habrá seis juveniles que se sumarán al plantel profesional: los defensores Ariel Beltrán, Joaquín Cecchini y Agustín Escudero; los mediocampistas Juan Cruz Arano y Maximiliano Quiroga, y el delantero Gerónimo Salinas.

Además, Matteo y su cuerpo técnico tendrán en evaluación a dos jugadores que llegan de otros clubes: Santiago Rodríguez, el muy buen volante ofensivo de Jorge Newbery de Villa Mercedes, y Joel Lucero, el delantero que jugó el Torneo Regional Federal Amateur con EFI Juniors.

Con las incorporaciones, los juveniles y los jugadores a prueba, Juventud tiene casi tres jugadores por puesto, sin contar a los polifuncionales como el caso de Eber Garro, o los centrales que no tienen problemas de perfil y pueden ocupar cualquiera de los lugares de la zaga.

Los primeros días serán claves en lo evaluativo, ya que aún resta poco más de una semana de mercado de pases en el fútbol argentino, por si el equipo necesita mejorar en alguna posición específica.

Las primeras dos semanas serán entre el "Mario Sebastián Diez" y en el predio, con doble turno los martes y jueves. A partir de allí tendrán una semana en el Campus de la ULP.