"Macklin" fue demoledor y se quedó con el "Vicente Dupuy"

Por siete cuerpos de ventaja y sin dejar ningún tipo de dudas, “Macklin” y el jockey Daniel Alfredo Gómez se adueñaron del Gran Premio “Vicente Dupuy” en el Hipódromo de La Punta. El zaino del stud Don Cristóbal de Tupungato, Mendoza, detuvo el reloj en 2'32"60, muy lejos de "Milone" y "Constanzo", los dos pingos que lo secundaron.

El triunfo de “Macklin” vino a desbancar la hegemonía del stud La Nona del sanjuanino Oscar Rebora, que se había quedado con las últimas cuatro ediciones. Esta vez la alegría se fue para el Valle de Uco.

"Ganar esta carrera es algo muy importante para los jockeys del interior. En mi caso es la segunda vez, pero esta es especial, porque yo trabajé todo el proceso a la par del caballo, todo el tiempo con la mente en esta carrera", detalló Gómez, quien también consiguió el triunfo con “Or Never” en los 1.600 en el Especial “Juan Esteban Pedernera”.

"Me tocó salir con el ‘1’ y para no tener contratiempos tenía que mover la carrera, venir con los de adelante. El caballo la verdad que no me ayudó; en los primeros 300 metros iba sexto o séptimo y la verdad es que el caballo no tenía buena acción. Recién cuando ingresé a los 2.000 me quedé en el primer puesto y a partir de ahí, en los 2.200 sentí que tenía otra marcha y sabía que el caballo iba a definir", relató el gran ganador.

El más emocionado y el mayor responsable de esta victoria de “Macklin” fue Alberto Abrales, el entrenador de 71 años que se sacó una enorme espina al ganar esta carrera. "Es un título que espero desde que se abrió este hipódromo. Son muchos años de trabajo, de pegarle en el poste, siempre buscando ganarlo, y se nos dio con un gran caballo", explicó.

"Nada se compara con ganar un ‘Dupuy’. Sentía que esta vez se iba a dar. Este es un caballo que con su salud me dice cómo está y yo no necesito ni ponerle un reloj para ver qué tiempo hace o puede hacer. Son muchos días de esfuerzo, de levantarme a las 5 de la mañana, pero todo hoy vale la pena", cerró Abrales.

José Cristóbal López, propietario de “Macklin” junto a sus hijos, lo siente también como una pequeña revancha de la vida a este gran triunfo. Llegó a la Argentina en los años ‘50 desde Granada, España.

"Dormíamos en el piso y trabajábamos duro. Soy agricultor, trabajo nogales y almendros, papa y todo lo que se plante y coseche. Comencé con el caballo de carrera para convencer a mi hijo, que quería correr cuadriciclos. Por suerte lo logré. Él se apasionó, se alejó de un deporte peligroso y hoy llegamos a un lugar importante con un caballo que está muy bien catalogado en toda la Argentina", contó José, quien está lleno de historias.

El ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá, la jefa del Programa Deportes Cintia Ramírez y el intendente de La Toma Ernesto Nader Ali les entregaron a los ganadores la copa, una foto enmarcada del zaino cruzando el disco y el cheque simbólico de 3 millones de pesos.

Otras carreras

Antes del Gran Premio “Vicente Dupuy” hubo otras 7 carreras, entre las que se destacaron el clásico “Juan Bautista Baigorria” y el clásico Estrellas Puntanas.

El primero de 800 metros fue para “Votemos”, del stud Esperanza, con el jockey Alfredo Isidro Ojeda; se llevaron unos 400 mil pesos. El Estrellas Puntanas quedó en manos de “Tamagochi”, un caballo acostumbrado a festejar en San Luis, que fue montado por Lautaro Balmaceda; embolsaron unos 700 mil pesos.

Fue el regreso de la fiesta grande del turf en la provincia después de un año de impasse por la pandemia de coronavirus. Las tribunas fueron una fiesta y las casi 4.000 personas que se reunieron vibraron con las 8 carreras del programa, con los shows en vivo y disfrutaron de los artesanos y los food trucks.

El turf goza de excelente salud en San Luis y ya hay una nueva fecha para anotar en el calendario: es la del 13 de marzo, cuando en el Hipódromo de La Punta se corra el Gran Premio Ciudad de La Punta, con 250 mil pesos para el ganador.

Redacción/MGE