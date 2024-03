"Special Dubai" se quedó con el Gran Premio "Vicente Dupuy"

“Special Dubai" vino hasta la ciudad de La Punta a confirmar ese dicho de que "viejo es el viento, pero todavía sopla". El tordillo de 7 años del stud Le Fragole hizo un carrerón y se quedó con la gloria y los 10 millones de pesos del apasionante Gran Premio "Vicente Dupuy" 2024.

Los 2.400 metros de la decimoquinta edición fueron una verdadera maravilla con varios favoritos y algunos caballos de un presente impecable, entre ellos estaba "Special Dubai", que partió de una de una de las gateras más abiertas hacia la derecha y desde temprano comenzó a buscar la cuerda de la mano izquierda guiado por el jockey Maximiliano Aserito Rodríguez.

"Fue una carrera hermosa, tanto mía como del caballo que le tocó perder ("Kennedy Back", que cruzó el disco media cabeza más atrás, en una definición de infarto), sabía que ese era el caballo de la carrera, me di cuenta cerca de los 1.200 metros, cuando lo mire y vi que venía muy cómodo y dije: 'Me pongo a la pata de este caballo y le corro la carrera a él', porque sabía que iba a andar bien y en el final se me dio a mí", contó Aserito, aún emocionado.

Fue fuerte lo que vivió el jockey también, porque es la primera vez que monta este pingo, la primera vez en San Luis también, y pareció que eran una dupla de toda la vida.

Pura felicidad. Recibieron el premio de manos de la gerencia del Grupo Slots, organizadores de la carrera.

"No me esperaba esta convocatoria, son esas carreras que te llegan del cielo, la verdad que el caballo es monta de Williams Pereyra, Gustavo Calvente, pero ellos no pudieron venir por compromisos en Buenos Aires y cuando me lo propusieron no dudé un minuto, estoy muy agradecido con el equipo de Roberto Pelagatas (cuidador del tordillo). Este es el mejor caballo que corrí en esta distancia sin dudas y es de las carreras más importantes que gané en mi vida", explicó Maximiliano.

Antes del Gran Premio, hubo otras seis grandes carreras entre las que se destacaron el clásico Estrellas Puntanas que fue para "Crazy Night" con Fabio Riquelme en la monta; el 21° Aniversario de la Ciudad de La Punta, que se lo llevó "Capo Man" con Carlos Aguirre en las riendas; y el Estrellas Precoces, que quedó para "Gato Alabado" con la monta de Wilson Moreira.