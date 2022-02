Inaugura la muestra "Ojos bien descalzos"

Encontrar un “panadero”, o un “diente de león'', en pleno monte de la Sierra de los Comechingones es una de esas pequeñas grandes bellezas naturales. Lo que sigue es cerrar los ojos y descalzar la mente, pedir un deseo y soplarlo. “¿Has visto tu semilla volar?”, es uno de los interrogantes que le hacen al público las integrantes del colectivo artístico “EntreCompasEs”.

Hoy, a las 19:30, Sonia Höger, Romina Bianchi, Rocío Pello y Sol Sierra inauguran la instalación “Ojos bien descalzos” en la sala de exposiciones de Casa del Poeta. La muestra está concebida como un ensamble interdisciplinario que combina fotografía, escultura, escritura, diseño gráfico y sonido para representar el monte merlino.

Exactamente a las 20:22, en un guiño al año y la fecha, las integrantes realizarán una intervención poética de la que participará Jorge “Puchi” García. Además, en el área de sonido recibieron la colaboración de Martín Cristini. “Ojos bien descalzos” se podrá visitar en la Villa de Merlo hasta el seis de marzo.

“Lo que quisimos representar es la cercanía al monte y la sierra y lo que podemos ver más allá de una primera mirada, si lo hacemos con otro detenimiento y profundidad. Hicimos una segunda lectura de nuestro entorno”, explicó Sonia, quien prefirió no puntualizar a qué disciplina se aboca cada una de las participantes para dar un mensaje de unidad.

Una de las piezas centrales es un gran "panadero" elaborado con metal y partes de un plumero sintético; a él lo acompaña un arroyo de palabras y la síntesis de un bosque representado con tótems de madera. Hay dos series fotográficas, una está empotrada en las piezas de madera y la segunda, llamada “Elementales”, toma aquellos fragmentos de la naturaleza que, desde una cierta perspectiva, cobran forma humana.

“En el paisaje sonoro Martín representó sonidos de arroyo, viento, grillos y animales sin grabarlos directamente de la naturaleza, sino que llegó a ellos de forma sintética. Lo mismo hicimos nosotras, tomamos cosas que se notaban que no eran naturales para representar a la naturaleza”, detalló la artista.

Las cuatro mujeres no solo hacen arte en conjunto, sino que es “conectivo”, es decir, que todas intervienen en cada decisión: desde qué fotos incluir hasta los fragmentos literarios a exponer. “Ojos…” no es más que el resumen de toda esa labor que iniciaron hace un año y medio cuando decidieron crear “EntreCompasEs”. “Hasta acá llegamos”, dijeron un día, y así nació la instalación que no conoce límites fronterizos, solo monte.

DÍA: Hoy (hasta el 6 de marzo)

HORA: A partir de las 19:30

LUGAR: Sala de Exposiciones

Casa del Poeta

ENTRADA: Gratis