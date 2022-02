Voluntarios compartieron amor con los animales del Refugio

Este sábado a la mañana, los animales del Refugio de Contención de la Comuna recibieron muchas caricias por parte de la comunidad de Villa Mercedes. Fue una jornada solidaria compartida por vecinos, proteccionistas, algunas ONG y funcionarios. Grandes y chicos visitaron el predio de la ex Canera, ubicado en avenida Jorge Newbery al 3200, donde bañaron perros y alimentaron caballos.

El horario de encuentro fue a las 10. El tiempo acompañó con un sol radiante y, sumado a la sombra que brindan los grandes árboles del espacio, el resultado fue un momento ideal para compartir charlas, sonrisas y comentarios sobre las actividades que realizan a diario veterinarios y colaboradores.

Las puertas están abiertas para todos. Se van a ir con la ropa llena de pelos, pero con muchísimo amor (Sol Martínez)

“Esto es algo que nosotros hacemos todos los sábados a esta misma hora, pero es la primera vez que lo difundimos por las redes sociales del Municipio, lo que está buenísimo porque tiene más llegada. Es importante que las personas vengan a ver lo que realizamos, cómo trabajamos. Las puertas están abiertas para todo el mundo, si quieren ayudar o venir a tomar mate, pasear un animal o darle algún mimo. Como yo digo siempre, se van a ir con la ropa llena de pelos, pero con muchísimo amor”, dijo Sol Martínez, encargada del organismo municipal.

María Eugenia Pereira es una vecina del barrio Centro. Visitó el lugar junto a su madre, que llegó de paseo desde San Juan, y sus dos pequeños hijos. “Mi nene Valen tiene autismo, mi hija Ailín tiene trastorno del lenguaje. Desde hace tres años que no venimos, la experiencia es muy linda. Está todo limpio y cuidado. Antes no era así, se veían malas condiciones. Nosotros esa vez nos llevamos tres perras que no se veían bien, y ahora quería traerlo a mi hijo porque siempre le tuvo miedo a los caballos. Recién se le acercó uno y verlo que pudo estar tranquilo, no tuvo miedo, se siente bien. Es una jornada diferente, vamos a ver si nos animamos a bañar a algún perro”, expresó alegre la mujer.

Desde hace tres años que no veníamos. La experiencia es muy linda, está todo limpio y cuidado (María Eugenia Pereira)

Otro de los vecinos que recorrió el lugar junto a su familia fue Facundo Saldias, del barrio Los Álamos, ubicado frente al Jardín del Sur. Destacó la gran labor que están realizando todos los colaboradores y responsables del refugio, y que los recibieron con los brazos abiertos. “Es un día espectacular, hace calor, es ideal para poder bañar a los animales, mojarse un poco. Mi nena está súper entusiasmada, va, viene, corre, salta”, dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro.

Antonia Amitrano es proteccionista animal desde hace muchos años y resaltó: "Antes, este era un lugar al que no tenías acceso, te mostraban la parte linda, y no te dejaban pasar. Hasta nos corrían con la Policía. El actual intendente fue el único, que yo recuerde, que llamó para que se ocupen a los que entienden y han dedicado su vida a esto".

Que vengan niños es fundamental porque hay que fomentar desde pequeños el vínculo con los animales (Ceferino Villegas)

También estuvieron invitados miembros del grupo K9, una ONG que se dedica a la búsqueda y rescate de personas con canes. "Por nuestra experiencia podemos aportar en corregir algún mal comportamiento de perros que tienen acá. Me encanta esto porque genera sentido de pertenencia. Que vengan niños es fundamental porque hay que fomentar desde pequeños el vínculo con los animales, y que aprendan que una mascota no es un juguete", aseguró Ceferino Villegas, jefe de la asociación.