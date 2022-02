Se manifestaron en Tribunales para que liberen a Alejandra Espinosa y su hija

Un grupo de allegados a Alejandra Espinosa, la expareja de Abel Ortiz que ha sido investigada por su desaparición, se manifestó este miércoles en los Tribunales de Villa Mercedes para pedir por la libertad de ella y de su hija, Dayana Villegas, que fueron procesadas en agosto del año pasado por el juez Penal 2, Leandro Estrada, por una tentativa de homicidio que ocurrió en el barrio Eva Perón 1 el 21 de marzo de 2014, es decir casi seis meses antes de la desaparición de Abel Ortiz.

Para los pesquisas, la relación entre los casos está dada en que a Espinosa se la presume parte de una asociación ilícita que habría sido responsable de varios delitos, entre ellos, la desaparición del vecino de Villa Mercedes, el 16 de septiembre de 2014, y ese intento de asesinato.

Emmanuel Correa Otazú es el abogado que representa a Espinosa. Para el letrado, hay un “ensañamiento” de parte de algunos investigadores de la Justicia hacia su clienta. “En principio, las acusaciones (por la tentativa de homicidio) no fueron hacia Espinosa. Y eso no lo dice ella, fue la misma denunciante —NdP: una vecina de Espinosa, de apellido Figueroa—, quien había acusado a Abel Ortiz de haber ejecutado el disparo” a un hijo de esta mujer que en ese momento era adolescente, dijo el letrado. Y agregó que, además de los dichos de la denunciante, “hay testigos que dijeron lo mismo y hay mensajes de texto” que acreditarían esa versión.

A criterio del defensor, hay una línea investigativa que no se ha seguido: la que señala a Abel como autor del tiro. “E incluso las pericias apuntaban a Ortiz, en ningún momento se las nombró ni a Villegas ni a Espinosa. Pero han sido señaladas como coautoras de una tentativa de homicidio, algo que no tiene lógica y es poco serio”, ya que dos personas no pueden ser corresponsables de accionar un arma, dijo. “Si uno es imparcial, lo menos que pueden hacer es dictar la falta de mérito”, opinó.

Al respecto de la acusación de ser parte de una asociación ilícita, en su momento le dictaron la falta de mérito a Espinosa. “La están imputando dos veces por lo mismo. Pero en el expediente, en todas las pericias que se hicieron en Mendoza, dice claramente que no hay elementos de una asociación ilícita”, refirió.