Alejandra Espinosa: "A la familia de Abel le digo que lo sigan buscando"

Tras ser liberada, Alejandra Espinosa dejó un mensaje a los familiares de Abel Ortiz, quienes siempre apuntaron a su responsabilidad en la desaparición del joven de 29 años, el 16 de septiembre de 2014. "A la familia le digo que lo sigan buscando a Abel, que tenga fe porque yo no siento en mí que él esté muerto, como dicen", dijo la peluquera.

Luego de la explicación de su defensor, Valentín Rivadera, sobre los planteos presentados en la Justicia en la causa que la tiene imputada por asociación ilícita, la mujer habló sobre sus años en la cárcel.

"Estuve privada de mi libertad no por algo que me encontraron (pruebas), sino que fue todo por suposiciones", manifestó.

Además, Espinosa dijo que desde hace diez años que su "vida no es vida".

"Vivo con una incertidumbre de que no sé si un día me van a abrir otra causa y me van a meter presa de nuevo. Quisiera que esto tenga un fin y se resuelva. Quisiera tener la libertad absoluta, como la Justicia tendría que hacer", dijo la mujer en relación a su presunta responsabilidad en otra causa que la tiene procesada, junto a su hija, por intentar matar a tiros a un vecino del barrio Eva Perón de Villa Mercedes.