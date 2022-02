"Necesitamos justicia para que mi hija le halle sentido a la vida"

Tres veces se aplazó el juicio contra Gastón Solari, el hombre acusado de abusar de quien era su hijastra. Logró escapar del país y fue capturado por la Interpol en Brasil en 2019, y extraditado a San Luis. Desde ese momento, está en el Servicio Penitenciario Provincial. Y M., la joven damnificada, quien hoy tiene 19 años, y su mamá, S., aguardan con gran expectativa este momento, el del debate oral que comenzará el lunes próximo, con la esperanza que haya un fallo condenatorio que les permita darle cierre a esta etapa dolorosa de sus vidas y repare, de algún modo, todo el daño causado. “Necesitamos justicia para que eso calme la depresión de mi hija y ella le halle sentido a la vida”, le dijo S. este jueves a El Diario.

Si bien relató dos veces los hechos en Cámara Gesell, una en un Juzgado de Familia y otra, en el Juzgado Penal 1, la joven quiere tener la posibilidad de hablar en primera persona ante los magistrados, en el juicio. “En su momento, ella no tenía ganas de hablar de los abusos. Pero hoy dice que la única forma que tiene de sacarse esa angustia que siente es expresar que no tiene más miedo y que contó su verdad”, explicó S. Y este poder decir es muy importante para su hija, quien fue silenciada mediante amenazas por el acusado. “Era una niña y él le decía que si hablaba, me iba a matar a mí”, dijo la mujer.

La fiscal María Eugenia Zabala Chacur solicitó 15 años de cárcel para Solari. Encuadró su conducta en un “Abuso sexual con acceso carnal, agravado por mediar una situación de convivencia preexistente”.

Cuando hizo la requisitoria de elevación a juicio, la fiscal María Eugenia Zabala Chacur tomó en consideración que la denunciante también fue víctima de maltratos y golpes por parte de Solari, y la niña lo sabía, de tal forma que esas intimidaciones recurrentes, habituales, “unidas a los hechos de violencia que se vivían en el hogar, infundían un temor en la niña imposible de vencer”.

Los ataques contra la integridad sexual ocurrieron entre 2010 y 2012, cuando la pareja y la nena convivían en la ciudad de La Punta. Nueve años tenía la víctima cuando comenzaron los abusos, que se extendieron aproximadamente por un año y medio, el tiempo que duró la relación entre Solari y S. Pero fue recién en octubre de 2017 cuando pudo hablar de lo ocurrido años atrás. Apenas lo supo, la madre fue a la Justicia e hizo la denuncia, que abrió el camino a la posterior investigación.

Las secuelas de la vivencia traumática aún están presentes y no son fáciles de borrar. “Es muy difícil tener a una hija con depresión desde tan chiquita y ver todo el tiempo la forma de que pueda dar sentido a la vida; es una vida que está apagada”, explicó S. Cinco veces, según contó esta mamá, su hija se quiso suicidar. Una perito del Poder Judicial y la psicóloga que la atiende de modo particular han acreditado que es una joven que está en riesgo. Pero demuestra que lucha por salir adelante a través de las distintas actividades que realiza en la actualidad, contó su mamá.

Para la denunciante, el acusado no solo se burló de su hija y de ella, sino también de los investigadores. En mayo de 2019, cuando supo que había sido procesado con prisión preventiva por los abusos, Solari encontró la forma de traspasar las fronteras y llegó a Brasil. Para poder irse, contó con la colaboración de allegados y la querella tiene interés de que también se investigue su responsabilidad. “Hay una compulsa. En ella están los audios (de las intervenciones telefónicas que se ordenaron), el seguimiento que se hizo, sale que consiguió un documento ‘trucho’. Está todo ahí. No hay ninguna imputación a estas otras personas que lo ayudaron a escapar. Se hizo hincapié solo en la causa por abuso, pero vamos a pedir que se siga con este otro expediente, porque es grave, y para que estos cómplices no continúen burlándose de la Justicia y piensen que es fácil sacar a alguien del país, hacerle una identidad falsa y esconderlo como si nada”, dijo S. Tras la pista de Solari se practicaron allanamientos en San Luis y Mendoza, y finalmente lo hallaron en la ciudad brasilera de Tibagi, ubicada a 200 kilómetros de Curitiba.