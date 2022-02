Banco devolverá el dinero que le robaron a una clienta

El banco Supervielle le devolverá a Paola Garro, una vecina de Justo Daract, el dinero que le robaron de su cuenta bancaria hace dos semanas. Mediante tres extracciones le sustrajeron en total y sin colocar la tarjeta $44 mil desde un cajero situado en el barrio de Palermo, Buenos Aires. “Estoy conforme por la rápida resolución, aunque aún me queda la sensación de inseguridad”, acotó.

Este viernes por la mañana Garro deberá presentarse en la sucursal que la entidad tiene en su ciudad, desde donde le aseguraron que le entregarán la totalidad del dinero. “Me llamó el gerente y también se contactaron conmigo por mail para avisarme. No pensé que iba a ser todo tan rápido. Estoy muy conforme con la respuesta y con la atención del personal del banco, que me mantuvo al tanto de todo lo que ocurría”, indicó la mujer a El Diario.

Asimismo, adelantó que buscará saber cómo lograron vulnerar tan fácilmente su cuenta. "Sigo con incertidumbre e inseguridad sobre lo que pasó. Seguramente les pediré si me pueden bloquear el método de extracción sin tarjeta. También se me ocurre que puedo haber tenido una contraseña o clave muy fácil”, supuso.

La mujer recordó que el viernes 21 de enero abrió su home banking y solo tenía $300. Totalmente confundida y sin entender lo que ocurría, optó por cerrar el sistema e ingresar de nuevo, ya que pensó que había una falla, pero al entrar, todo seguía igual.

Al momento de verificar los movimientos, figuraban tres extracciones que se efectuaron horas antes de que ella abriera su cuenta. Dos fueron por 15 mil pesos y una, por 14 mil. “Lo llamé a mi esposo para saber si había sido él y me dijo que no. En ese momento comprendí que se trataba de un robo”, refirió.

Fue a la sucursal de su ciudad al día siguiente, ya que al momento de darse cuenta el banco estaba cerrado. “En ese momento les expliqué la situación y me dijeron que a través de home banking se podían generar órdenes autorizando a otra persona a extraer dinero de un cajero automático sin utilizar la tarjeta. Me dijo que a mí me habían llegado emails para notificarme de esas acciones, por lo que en ese momento revisé mi correo y sí, habían llegado. Durante esos días había estado con algunos asuntos personales y no tuve tiempo de mirar la bandeja de entrada, ya que no actualiza directamente en el celular”, refirió.

Sugirió a quienes fueron víctima de estos delitos realizar instantáneamente la denuncia en el banco e intentar tener claves de seguridad que no sean sencillas.