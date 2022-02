Lucas Gil Russo dirigirá la Selección U18 de Ecuador

Lucas Gil Russo sigue dando que hablar y sumando logros en el básquetbol ecuatoriano. Ahora el villamercedino, campeón con Deportivo Santa María en la última edición de la Liga Nacional de aquel país, fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del seleccionado "tricolor" U18 masculino, que a fines de marzo encarará el Campeonato Sudamericano de la categoría en la ciudad venezolana de Caracas.

"Esta propuesta la verdad es que, profesionalmente, me encuentra en un buen momento. Estoy feliz, muy contento con la designación, y es una responsabilidad que voy a asumir con mucho compromiso. Para mí es un honor y un privilegio estar al mando de esta selección, representar al país que me abrió las puertas y me hizo sentir como un ecuatoriano más", comentó Gil Russo, nominado por la Comisión de Competencias, Torneos y Avales de la Federación Ecuatoriana de Basketball (FEB).

El subcampeón en la Liga Nacional con Piratas de Imbarura en 2017 y responsable de llevar al tercer lugar a Lums de Ambato en la Liga Sudamericana Femenina de 2019 adelantó cuáles serán ahora los pasos a seguir: "A partir de la próxima semana vamos a comenzar con microciclos. La idea es hacer 3 microciclos con la preselección de chicos que viven en el país. Y los últimos 20 días hacer una convivencia con 15 jugadores, incluidos 7 u 8 que van a venir del extranjero a reforzar el equipo".

Viene de salir campeón en la Liga Nacional de Ecuador con Deportivo Santa María. Dejó una buena impresión.

Gil Russo, radicado con su familia hace años en Ecuador, es el director deportivo de la Fundación Cultural y Educativa Ambato, en ciudad de Ambato, y entrenador de ATE Baloncesto, equipo ligado a la institución, con el que ha conseguido destacarse a nivel nacional en las categorías formativas.

Justamente, esto y la pasión que deja reflejada a la hora de enseñar es lo que puso en lo más alto de la lista de candidatos elaborada por la Federación de Basketball de aquel país. "El nivel de las formativas acá es relativamente bueno. Hay mucho talento, físico especialmente. Chicos muy altos, de 2,00 y 2,10 metros, a quienes les hace falta mucho trabajo si lo comparamos con Argentina", señaló el DT, quien dijo sentirse ilusionado con lo que "se viene por delante".

Si bien el villamercedino solo fue confirmado en el puesto de la U18, que tiene como objetivo clasificar al Premundial que se desarrollaría a principios de junio, también estará a cargo del combinado U19 masculino, que jugará los Juegos Bolivarianos a fines de ese mes y comienzos de julio, aumentando considerablemente las expectativas.

"La idea es hacer un buen papel con la categoría U18 en el Sudamericano y con la U19 en el Bolivariano. Y después que el trabajo me permita, ojalá, llegar a la selección mayor y poder pelear la ventana FIBA y clasificación a la AmeriCup, dentro de 14 o 16 meses, que va a ser un triangular junto con Perú y Bolivia", cerró Gil Russo, quien continúa apostando todo al básquetbol ecuatoriano.