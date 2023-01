El mercedino Lucas Gil Russo dirigirá a Diablos de Miranda

Lucas Gil Russo firmó contrato con Diablos de Miranda de Venezuela y se convirtió en su nuevo entrenador de cara a la próxima Superliga Profesional de Básquetbol del país caribeño.

El mercedino cerró su vínculo el pasado sábado, y este lunes fue confirmado en las redes sociales de la entidad venezolana, que quiere ser protagonista en la máxima categoría de aquel país.

Gil Russo, formado en Alberdi Club, tiene una extensa carrera en el básquetbol ecuatoriano, donde fue campeón con Piratas de Los Lagos y subcampeón en la última edición con Caballeros del Norte.

Además, estuvo a cargo del seleccionado ecuatoriano masculino U18 y llevó al equipo femenino de Lums a ocupar el tercer lugar en la Liga Sudamericana 2019.

"Primero, lo que me sedujo fue la posibilidad de trabajar en un país que no sea Ecuador ni Argentina, vivir una experiencia nueva. Y lo segundo, el poder enfrentar a entrenadores de gran nivel, como los argentinos Néstor 'Che' García, Pablo Favarel, Lucas Zurita y Leandro Hiriart, o a españoles y americanos. Tipos con los que me voy a poner a prueba para ver hasta dónde soy capaz", comentó desde Ecuador el sanluiseño, quien el próximo 3 de febrero estará viajando hacia Venezuela.

La máxima categoría del básquetbol venezolana se pondrá en marcha el viernes 3 de marzo.

Diablos, por decisión de su dirigencia, no formó parte en la pasada edición de la Superliga Profesional, por lo que la idea de Gil Russo es empezar la planificación el lunes 6 de febrero con un equipo que en su mayoría estará integrado por jugadores jóvenes, que pelearán por sobresalir en la categoría.

"El club está en proceso de reclutamiento de jugadores con campus. Tengo la posibilidad de contratar a 5 extranjeros, pero la idea no es llenar de extranjeros el equipo, sino más bien desarrollar el material local, que es una de mis especialidades. Me contrataron para eso, para dirigir el equipo y darles también ese salto de calidad a los jugadores hacia el profesionalismo", indicó el mercedino.

El campeonato venezolano de básquetbol se pondrá en marcha el 3 de marzo y contará con la participación de 20 equipos divididos en dos conferencias: oriental y occidental. El certamen, si bien aún no tiene el fixture definido, se extendería hasta mediados de julio, cuando las finales les den el cierre a los playoffs.

"El desafío es bien alto, muy motivante y seguramente de mucho aprendizaje", aseveró Gil Russo, cuyo objetivo personal es idéntico al de la dirigencia venezolana: llegar a los playoffs y ser protagonista.

