Por las lluvias, los residuos verdes aumentaron un 40%

En lo que va del año, el crecimiento de la vegetación en general de la ciudad aumentó considerablemente. Producto de la caída de gran cantidad de lluvia, combinada con días de mucho sol, las tareas de poda y limpieza de patios se vuelven más frecuentes entre los habitantes. Desde el Municipio informaron que detectaron la necesidad de reforzar los operativos de limpieza en todos los barrios, debido a que los residuos verdes aumentaron un 40%. Además, la Subsecretaría de Servicios Públicos comunicó que las multas por arrojar basura que no corresponde a la vía pública superan los $10.000.

“La gente está sacando muchísimo pasto y desechos de poda, fuera de lo normal. Ante esta situación, estamos realizando un trabajo más fuerte, con más personal y más horas. Para poder mantener la limpieza, también incrementamos la frecuencia y sumamos vehículos. Antes estábamos sacando por cada zona, de novecientas cuadras, unos tres camiones cargados y hoy son necesarios cinco completos, lo que demanda más tiempo y equipamiento, tanto de los empleados municipales como de los proveedores de este servicio”, expresó Daniel Desotti, quien está a cargo de la subsecretaría.

Desechar materiales de construcción, como arena, puede provocar accidentes de tránsito.

El funcionario destacó que lo normal para sacar a la calle son tres bolsas o dos carretillas no tan cargadas, como máximo. Cuando supera esta cantidad de residuos de origen vegetal, los vecinos deben llevarlo por sus propios medios a la Escombrera Municipal, ubicada en la Autopista de las Serranías Puntanas, entre los predios de las fábricas Tubhier y Cramfsa.

"El Municipio cobra una tasa por la limpieza del pavimento, que cubre la recolección de lo que genera la calle y, a lo sumo, lo de la vereda. Hoy en día, estas últimas en su mayoría tienen pasto, por lo que la cantidad aumentó. Pero no está estipulado remover los desechos de patios, ramas de árboles del interior de viviendas ni escombros. Esto no está dentro de lo que se cobra”, aclaró.

La limpieza del pavimento contempla la calle y la vereda, no desechos de limpieza de patios o escombros". Daniel Desotti, subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Mercedes.

Además, Desotti solicitó tener especial atención con no arrojar residuos de construcción a la vía pública, debido a que los desagües en Villa Mercedes son en un 80% superficiales. Aclaró que productos como la arena pueden dispersarse con las lluvias por cuatro cuadras aproximadamente. “Mucha gente no tiene los recaudos necesarios o desconoce los riesgos. Este tipo de minerales son un peligro para las personas que circulan en moto o en auto, porque se acumulan en las esquinas y no lo esperan, cuando lo ven ya es tarde, no pueden frenar o resbalan y caen; esto produce varios accidentes que son totalmente evitables”, afirmó.

El subsecretario mencionó que están trabajando en conjunto con Control Urbano para labrar multas, porque el grado de ocupación con desechos de materiales sueltos en las casas es muy fuerte, debido a un incremento en la construcción en la ciudad.

"El mes pasado y febrero son los períodos más críticos, por las lluvias, que complican todo", sostuvo.