Aplicaron la vacuna de refuerzo a más de 1.500 adolescentes

El viernes comenzó otra etapa de la campaña de vacunación contra el coronavirus: 1.612 adolescentes de 12 a 17 años de San Luis, Villa Mercedes y Merlo recibieron la tercera dosis, según datos proporcionados por la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos. Sin miedo y con la experiencia de las colocaciones anteriores, los chicos fueron inmunizados para estar protegidos para iniciar el próximo ciclo lectivo.

"A la mañana temprano vacunamos a personas mayores de 18 años con terceras dosis de refuerzo a todos aquellos que hayan cumplido con los 120 días de intervalo y, a partir de las 10:30, se comenzó a vacunar a los adolescentes de 12 a 17 años, también con terceras dosis de refuerzo para quienes hayan cumplido el plazo entre las vacunas", explicó uno de los profesionales de la salud, Cristian Gil, del vacunatorio ubicado en el Polideportivo Municipal Puente Blanco.

El licenciado en Enfermería contó que asistieron más adolescentes que adultos. "Aproximadamente, 1.800 chicos estaban citados para vacunarse hoy (por ayer). Hubo una buena respuesta, sobre todo de los adolescentes, que se ha visto que hay mucha más concurrencia que de las personas adultas, es decir, de los mayores de 18, que hoy se vio que fue un poco menos", expresó Gil.

En el ingreso al Polideportivo, después de las 11 de la mañana había una fila de una cuadra, aproximadamente.

El 96% de los chicos de 12 a 17 años ya recibió una dosis y el 85% tiene los dos componentes.

"Con las primeras dos dosis tuve efectos fuertes después de la vacunación, así que espero que esta tercera dosis no sea así. Tuve coronavirus en 2021. Por suerte no fue grave, pero no estaba vacunado", expresó Joaquín Garro, quien tiene 14 años. Además, el joven invitó a vacunarse a quienes no lo hayan hecho.

Mientras los adolescentes esperaban la colocación de la vacuna, madres y padres observaban a sus hijos desde las gradas del Polideportivo Municipal.

Chiquitos pero valientes. Los menores de 12 años se animan a recibir los primeros componentes de la vacuna.

"Mi hija se está preparando para el inicio de clases y se vacunó por precaución. Ella se colocó las primeras dosis apenas salió la vacunación para adolescentes. Ahora ya está toda la familia inoculada, ya tenemos las tres dosis", expresó Mónica Laborde, mientras esperaba a su hija de 15 años, Fiorela Aberastaín.

"Quería vacunarme antes de empezar las clases, no para dejar de cuidarme, sino para más prevención, porque tengo muchos familiares convivientes que son de riesgo y no quiero que les pase nada", contó Fiorela.

Algunos padres y madres aprovecharon para que sus hijos menores de 12 años recibieran primeras y segundas dosis.

"Decidimos que se inmunice ahora porque antes pensábamos que mi hija era muy chiquita para recibir la vacuna. Pero hay que ser realistas, estamos en una pandemia y por los medios vemos que la situación se está complicando, así que decidimos que se vacune antes del inicio de clases, porque después va a estar más tiempo fuera de la casa", contó Sandra López, mamá de Valentina, quien iba a recibir la primera dosis contra el coronavirus.

En esta primera etapa fueron citados unos 3 mil adolescentes en las localidades de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo. Los chicos de 12 a 17 años solo reciben la tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna.

Las autoridades sanitarias convocarán a los adolescentes de manera progresiva cuando se cumplan los 120 días entre la segunda dosis y la de refuerzo. El objetivo es inocular a la mayor cantidad de jóvenes antes del inicio de clases, para que estén más protegidos.

Hubo una buena respuesta de los adolescentes, vimos que hubo más concurrencia que de adultos. Cristina Gil.

En el Ministerio de Salud solicitaron a padres y madres que vacunen a sus hijos durante febrero, así el ciclo lectivo se desarrolla con normalidad este año.

Ayer los operativos de vacunación se realizaron en once localidades de la provincia: Buena Esperanza, Fraga, Concarán, Quines, La Carolina, San Jerónimo, La Punta, Juana Koslay, Villa de Merlo, Villa Mercedes y San Luis.

Quienes no tengan colocada la primera dosis de las vacunas contra el coronavirus pueden acercarse a los centros de salud, vacunatorios y hospitales de cabecera para recibir la inoculación sin turno previo.

Los niños menores de 12 aún no recibirán la tercera dosis, debido a que la vacunación en esa franja etaria empezó en el último trimestre de 2021 y todavía no cumplen los 120 días de intervalo entre dosis. El jefe del Programa Epidemiología del Ministerio de Salud, Rodrigo Verdugo, indicó que aplicarán la dosis de refuerzo a niños cuando el Gobierno de la Nación lo apruebe.

