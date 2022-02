Los Borelli cumplen 30 años a puro ritmo

Para Roberto Borelli, la música es algo que lleva en la sangre. Su padre tenía una orquesta en la que tocaba el bandoneón y desde los 6 años lo mandó a estudiar piano. Se crió en los bailes de "El Pollo”, que se hacían en su casa de la avenida Sarmiento —donde aún vive—, en el llamado Pueblo Nuevo. Ahí —contó el legendario acordeonista puntano— se tocaba de lunes a lunes, por lo que su vida siempre estuvo impregnada de música. Hoy, con 73 años, Borelli festejará 30 años de la banda que compone con sus tres hijos varones. Al festejo, que tendrá hasta una torta, fueron invitadas todas las personas que alguna vez aportaron al grupo. El show será en el Club Vial en la ruta 146 y la entrada costará 400 pesos.

Desde los 12 años Borelli tuvo bandas que fueron cambiando de nombre con los años. Fueron los Cumbia and Jazz y después, Siglo XX. Pero en 1992, cuando se incorporaron sus hijos, la rebautizaron como Los Borelli y así quedó. “Mis hijos eran chicos. Robertito, quien es el cantante, tenía 14 años y un día íbamos a grabar a Mendoza, y uno de los cantantes de ese momento, Carlos Bustos, me propuso hacer cantar a mi hijo. En el camino ensayamos, le preparamos un tema y lo grabó”, recordó con nostalgia.

Como una marca registrada, Borelli decidió llamar a todos sus hijos varones Roberto, como él. “Están Roberto Jesús, Roberto Salvador y Roberto Jorge. Fue un capricho mío, pero respetando el segundo nombre de los tíos y abuelos. Es como una marca, cosa que cuando digan ‘Roberto Borelli’, sea quien sea, es el músico. Fue una estrategia que creo que me resultó”, rió.

El artista contó que antes de formar la banda con sus hijos estuvo mucho tiempo sin querer tocar, después de la muerte de su padre en 1983. “Siempre trabajé de músico: estuve en la banda de la Policía, donde me jubilé, pero había dejado y en un momento vino a buscarme Víctor Berardo, quien era el dueño de Los Playeros, y me propuso tocar con ellos, pero yo no quería".

La insistencia del recordado bailantero hizo que Borelli grabara un disco para el histórico grupo, en una tarea en la que terminó por retomar su cariño por la música. El negocio era bueno y Los Playeros en ese momento eran muy buscados. "Me puse a componer para ellos y eso me llamó mucho la atención, porque los temas que hacía tenían éxito. De hecho, son canciones que aún hoy se tocan en San Luis”, aseguró.

Con Los Playeros, Roberto trabajó durante siete años y luego estuvo tres más con Alcides en Buenos Aires. Cuando la euforia por el solista decayó, Borelli regresó a San Luis para conformar su banda actual. Ahora, con 30 años de carrera, Los Borelli prefieren tocar en la provincia, aunque reciben muchas invitaciones de otras ciudades.

“Creo que la gente está más entusiasmada, porque el último baile que hicimos nos trajo el recuerdo de la Disco Show, el salón donde tocamos durante años; era la misma gente, solo que más grandecita, por supuesto”, dijo y agregó: “Muchos conocieron a sus parejas en nuestros bailes y construyeron sus familias. Cada tanto me cruzo con alguno que me lo recuerda”.

PARA AGENDAR

DÍA: Hoy

HORA: 22:30

LUGAR: Club Vial, ruta 146

ENTRADA: 400 pesos

redacción / NTV